Tatjana opisuje i putovanje kroz raj i pakao. Sve je počelo u operacionoj sali nakon što je duša napustila telo. Stajala je pored stola i gledala kako je oživljavaju. Kolegi hirurgu vikala je da ne želi natrag u telo. Nakon što se on nije obazirao krenula je niz bolnički hodnik. Na njegovom kraju videla je supruga na kolenima kako se moli za njeno ozdravljenje. Pokušavala je da mu kaže da je dobro i da se ne brine, ali on nije čuo, poput scene iz filma Duh.

- U jednom trenutku našla sam se u tunelu koji je bio hladan, taman i vlažan i osećala sam kao da hodam po močvari, ali sam na kraju ugledala svetlost i tačno sam znala kuda idem. Svetlost je bila predivna i jarka. U njoj su se nazirali obrisi čoveka u beloj haljini koja je lepršala. Pomislila sam da je to Isus Hrist. Kad sam došla pred njega pala sam na kolena, a on mi je rekao - Ustani, nisam ja Hrist. Predamnom ne smeš da klečiš, ja sam anđeo, poslao me je Bog - priča Tatjana i dodaje da ne zna zašto je Bog baš nju izabrao. Zašto ju je usmrtio, a potom joj pokazao raj i pakao i dao joj zadatak da svedoči u njegovo ime, da prenosi svima njegovu dobrotu.

- Nazvao me je mamom. Tada sam shvatila da je to moje dete. Jedino što sam htela da ga zagrlim. Ali anđeo to nije dopustio jer sam bila predodređena da se vratim na zemlju. Sin mi je rekao da ne bi bio ovde da me nije napustio tada. Zahvalila sam Bogu - kaže Tatjana. Malo nakon toga ugledala je svog oca koji nije bio star, već čovek od 30 godina. Pitao ju je što radi ovde jer njeno vreme još nije došlo.