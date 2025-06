Od 22. juna 1983. godine, kada je Emanuela, tada 15-godišnja ćerka vatikanskog službenika Erkole Orlandija , misteriozno nestala, slučaj je bio predmet brojnih teorija zavere, spekulacija i istraga. Slučaj ima odjeka do danas, delimično zahvaljujući papi Franji, koji je aktivno nastojao da ga rasvetli.

- Vatikan je pre nekoliko godina tvrdio da nema saznanja o njenom nestanku u Italiji i da to tamo treba istražiti. S druge strane, rečeno mi je da Rim ima mnogo dokumenata. Sve ove godine Vatikan je ćutao. Možda to znači da neko tamo ima dokaz šta se dogodilo - rekao je Orlandi za Gardijan.

Nakon njegovog izbora, papa Franja je odlučio da interveniše u misterioznom slučaju . On je 2023. godine zvanično naredio otvaranje arhiva u vezi sa slučajem i naložio vatikanskom promoteru Alesandru Didiju da pokrene novu istragu, ne obazirući se na visoke ličnosti.

Prema jednoj teoriji, u otmicu Orlanda učestvovao je američki nadbiskup i bivši predsednik Vatikanske banke Pol C. Marčinkus, koji je povezan sa velikim skandalom u Vatikanu, prenosi Njujork Tajms. Marčinkus je umro 2006.

Možda najbizarnija, ali i najčešća teorija je ona koju je 2012. godine predstavio poznati vatikanski egzorcista Gabriel Amort, koji je preminuo 2016. godine . On je tvrdio da je 15-godišnjakinja oteta da bi učestvovala u orgijama koje su organizovale strane diplomate iz ambasade u Svetoj Stolici.

- To je bio zločin sa seksualnim motivom. Stranke su bile organizovane, a vatikanski žandar je delovao kao "regrut" devojaka. Mreža je uključivala diplomatsko osoblje iz strane ambasade u Svetoj stolici. Verujem da je Emanuela završila kao žrtva ovog kruga - rekao je Amort i dodao da je na kraju ubijena, a njeno telo odbačeno.

Takođe je tokom svedočenja barista prepoznao muškarca sa fotografije, Marka Aćetija, poznatijeg po uplitanju u brojne nerasvetljene slučajeve iz Rima. Spekuliše se i da će i on biti pozvan na saslušanje, ali ono što je izazvalo najviše zabrinutosti jeste izjava sudije Ilarija Martelle: - Obe devojke su žrtvovane zbog nečeg neverovatnog, što se može opisati kao državna tajna .

Iako je policija je kasnije otkrila da je Mirelin navodni drugar Alesandro imao alibi i da nije sreo Mirelu, advokat njene sestre Nikodemo Đentile smatra da je sve to počinio neko iz kruga bliskih poznanika. Njen nestanak je, kao i slučaj Emanuele Orlando, ostao nerešen do danas, a policija je već duže vreme pretpostavljala da postoji veza između ova dva slučaja, prenosi The Guardian.