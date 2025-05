- Bila je ekvivalent vrhunske uticajne osobe svog vremena - pozivana je na sve najekskluzivnije zabave, dobijala je luksuzne poklone i udvarale su joj se poznate ličnosti. Alkohol je bio njen otrov . Prvobitno je držanje čaše šampanjca u ruci bio samo deo njenog posla dok se družila na zabavama i zabavljala kod kuće kada smo moj brat i ja bili mladi. Kasnije je to preraslo u zavisnost. Možda je to bio stres, raspad porodice ili čak genetska predispozicija. Ili ju je možda proganjalo traumatično poglavlje njene prošlosti - prisetila se Amelija koja je od malena imala problematičan odnos sa majkom.

- U međuvremenu, nagađala sam istinu o toj fotografiji sa svakim ko bi me saslušao. Ono što me šokiralo je to što su mi svi rekli da već znaju nekoga sa sličnom pričom. To me je navelo da napravim podkast o svom putovanju, koje će me odvesti duboko u mračnu eru za žene u Australiji 1970-ih, kada su kontracepcija i abortus bili nedostupni, a nevenčane majke bile prisiljene da daju svoje bebe - kazala je i dodala da je ju je jednog dana, sasvim iznenada, kontaktirao producent podkasta i saopštio joj da su uspeli da pronađu pravog Majkla Dejvisa i da živi u Kernsu.