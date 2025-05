„Doslovno sam prestala da dišem. Srušila sam se. Odjednom sam bila na ogromnom, otvorenom polju, pored mene je bilo drvo, i neki čovek u beloj odeći. Daleko, kilometrima daleko, bilo je more ljudi. Nisam fizički mogla da vidim ikoga, ali sam imala osećaj da ih poznajem. To je bio osećaj apsolutnog blaženstva. Ne mogu to ni da opišem. Kao euforija, puta milion.“