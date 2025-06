- Morao sam više puta u toku jednog časa fizičkog da idem do toaleta zbog problema sa erekcijom. Tada se sa roditeljima nije pričalo o s*ksu, prvi put sam otišao na kliniku u prvom braku - kazao je Milan za Una TV i dodao da je čak u par navrata mislio da neće osvanuti živ.

- Mislio sam da mi neko medicinski pomogne! Bilo me je sramota i trpeo sam te bolove! Jednom me je bivša žena spasla kada je zvala Hitnu! Čuo sam na klinici da imam isti problem kao Majkl Daglas - kaže Milan i ističe da njegov problem ne bira ni vreme ni mesto. Takođe je pomenuo da ima natprosečan polni organ, a tačnu centrimetražu nije hteo da otkrije, ali je napomenuo da je više od 20 cm.

- Dešavalo se i na slavi da se desi! On se uvija od bolova, završava i u Hitnoj - govore prijatelji Milana koji kaže da je u jednom danu imao čak 26 masturbacija.

- Najduža erekcija trajala je 28 sati! Ako ne mogu da doživim orgazam krene sve da me boli, kada bih imao odnose desetak puta dnevno manji bi problem bi bio. Ja sam mnogo emotivan sa ženama. Ništa ružno sa mnom žene neće da dožive, samo lepo - ističe Milan koji se skoro već deceniju leči u KBC Dragiša Mišović ali, za sada, lek za njega ne postoji. Takođe, terapija je toliko paprena da vrlo često isitče da ne može da izdvoji novac za nju.

- Nema šanse da to priuštim sebi! Injekcija koja bi rešila moj problem košta 10.000, ali se prima svake treće nedelje! Voleo bih da mogu da funkcionišem normalno, a ne pod bolovima - kaže Milan koji, nažalost, ne veruje da će uspeti da se ikada izleči.

- Nosim i torbicu, dole ispod. Recimo, mene u glavi tera samo o tome da razmišljam. Više puta me je u životu bilo stid zbog problema koji imam. Jer nije lako, meni je čitav život mučenje i u više navrata sam mislio da neću da preživim. Pa, kako da vam kažem, zavisan sam od s**sa - objasnio je Milan svoje stanje i dodao da je jednom umalo izgubio život zbog erekcije jer, kada mu se to dogodi, on je skoro uvek zgrčen od bolova i koči mu se noga.