Ni muškarci nisu pošteđeni neugodnih simptoma hormonske neravnoteže

Slušaj vest

Testosteron je jedan od najvažnijih hormona u našem telu. Kod muškaraca ima širok raspon funkcija, od razvoja fizičkih muških osobina do regulacije raspoloženja i povećanja libida. Kod žena testosteron takođe igra ulogu u libidu, ali i u zdravlju kostiju i jajnika. Muškarci proizvode znatno veću količinu testosterona u poređenju sa ženama, pa niži nivo ovog hormona imaju veći uticaj na zdravlje i dobrobit muškaraca.

Evo što se događa s našim telom kada nam je nivo testosterona nizak i kako se manifestuje:

Nizak "T"

Nizak testosteron, takođe poznat kao muški hipogonadizam, sindrom nedostatka testosterona ili jednostavno "nizak T", stanje je u kojem je nivo testosterona ispod određene granice. Taj nivo varira u zavisnosti od smernica pojedine zemlje. Raspon je prilično širok, a ono što se smatra "normalnim" nivoom često je predmet rasprave. U Sjedinjenim Američkim Državama sve ispod 300 nanograma testosterona po decilitru krvi smatra se niskim nivoom. Muški hipogonadizam može biti primarni (testisi ne proizvode dovoljno testosterona) ili sekundarni (hipotalamus ili hipofiza ne luče hormone koji podstiču testise na proizvodnju testosterona). Oba oblika mogu biti uzrokovana različitim faktorima, od genetskih poremećaja do povreda i životnog stila. Kod hipogonadizma simptomi se ne moraju uvek pokazivati, ali kada se pojave mogu imati značajan uticaj na opšte zdravlje. Kako muškarci stare, Leydigove ćelije, koje su odgovorne za proizvodnju testosterona u testisima, počinju da gube osetljivost, njihov broj se smanjuje, a neke se vremenom i oštećuju. To dovodi do prirodnog pada nivoa testosterona. Između 40. i 70. godine života muškarci mogu doživeti pad nivoa testosterona i do 40 odsto.

Foto: Profimedia

Libido

Nizak libido jedan je od znakova da nivo testosterona možda nije u ravnoteži. To se ne odnosi samo na intimnost s partnerom, već i na opšti interes za intimne odnose. Drugim rečima, osoba više ne reaguje na isti način na stvari koje su pre izazivale seksualnu reakciju. Na seksualni nagon mogu uticati i druge stvari kao što su stres, anksioznost, depresija i slično, ali ako primetite neočekivan pad libida, moguće je da se radi o niskom nivou testosterona. Nemogućnost održavanja erekcije takođe može biti znak da je nivo testosterona opao. Muškarcima se erekcija može javiti u različitim situacijama, ne samo u seksualnom kontekstu te ako dođe do znatnog smanjenja pojave erekcija to može biti znak upozorenja.

U proseku, muškarci prilikom ejakulacije izbace između 1.5 i 4.5 mililitara semene tečnosti. Treba uzeti u obzir i da volumen ejakulata varira zavisno od godina i učestalosti seksualne aktivnosti, ali znatno smanjenje može biti znak da ne funkcioniše sve kako treba jer je proizvodnja ejakulata direktno pod uticajem testosterona.

Ginekomastija

Muškarci sa smanjenim nivoom testosterona mogu iskusiti i ginekomastiju, poremećaj povećanja tkiva dojke. Takođe se može pojaviti i pseudo-ginekomastija koja je vrlo slična, ali se radi o nakupljanju masti na području dojki. Još jedan znak da nivo testosterona nije normalne može biti povećanje telesne mase ili poteškoće s gubljenjem na kilaži, a nedostatak testosterona negativno utiče i na motivaciju za vežbanjem čime se kreće u začarani krug. Ovaj začarani krug ide sve dalje ako se ništa ne preduzima - muškarci s visokim procentom telesne masti imaju nizak testosteron jer se on u masnim stanicama pretvara u estrogen. Dakle više masti dovodi do više estrogena koji smanjuje proizvodnju testosterona što dovodi do još više debljanja.

Raspoloženje Foto: Shutterstock

Raspoloženje

Promene raspoloženja su takođe jedan od simptoma niskog testosterona jer on pomaže u regulisanju ponašanja i stabilizaciji raspoloženja, smanjuje anksioznost i strah te omogućava bolje funkcioniranje kad smo pod stresom. Uz to, može se javiti i umor, nedostatak motivacije, apatija, poteškoće u koncentraciji, anksioznost pa čak i depresija. Umor može biti veliki problem kada govorimo o nedostatku testosterona jer on podstiče na aktivnost i ako je nivo nizak može doći do konstantnog osećaja iscrpljenosti. S povećanjem telesne mase, pad u nivou testosterona takođe doprinosi smanjenju mišićne mase i gustoće kostiju što čini ljude još slabijima i krhkijima te ima veliki uticaj na kvalitetu života. Buđenje tokom noći i insomnija takođe mogu biti znakovi niskog testosterona, pogotovo kod mlađih muškaraca. Testosteron zapravo doseže svoj vrhunac tokom noći. Prekinut san može biti i nuspojava hormona stresa kortizola koji smanjuje nivo testosterona u krvi.

Testosteron kod žena

Iako testosteron većinom povezujemo s muškarcima i žene ga imaju u telu i kod njih je takođe odgovoran za libido, a igra ulogu i u zdravlju jajnika i kostiju. Kod žena se testosteron proizvodi u jajnicima i nadbubrežnim žlezdama. Žene proizvode do 20 puta manje testosterona nego muškarci, ali i one mogu biti pogođene visokim i niskim nivoima hormona. Previše testosterona kod žena može uzrokovati niz problema, uključujući akne, sindrom policističnih jajnika i preterani rast dlaka. S druge strane, nizak testosteron može se manifestirati kroz nizak libido, neredovne menstruacije, vaginalnu suvoću, probleme s plodnošću, a može igrati ulogu i u razvoju osteoporoze.

Iako većinom žene ne leče zbog poremećaja s testosteronom, muški hipogonadizam može se regulisati promenom životnih navika.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

VIDEO: Kad muškarcima padne testosteron, tek tad počinje mozak da radi: