Kamiondžija Jovica iz okoline Kruševca proveo je poslednjih 12 godina krstareći drumovima Evrope. Vozio je danju, noću, po kiši i snegu – sve da obezbedi bolji život svojoj porodici i da opremi stan za koji su on i supruga digli kredit. Dok su točkovi njegovog kamiona gutali kilometre, gutao je i on knedle usamljenosti, verujući da negde kod kuće neko broji dane do njegovog povratka.