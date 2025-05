Barbara Džejn Mekl , ćerka poznatog biznismena iz Majamija, Roberta Mekla, 1968. godine bila je žrtva otmičara koji su tada dvadesetogodišnju devojku zatočili u kovčeg s obezbeđenom strujom, vazduhom i vodom, taman toliko da izdrži pet dana. Međutim, nekoliko sati nakon što su je zakopali u sanduku, svetlo se ugasilo ali to nije sprečilo hrabru studentkinju da preživi žva zakopana naredna tri i po dana.

U vreme kad je harao hongkonški grip, koji je odneo živote najmanje milion ljudi, Barbara je bila student Univerziteta "Emory" u Atlanti, a opaka pandemija nažalost nije je zaobišla. Zarazila se virusom, dobila visoku temperaturu i grlobolju, a n jena majka Džejn Mekl kao i svaka majka odmah je pohrlila ka svom detetu i napustila porodično imanje na Floridi. Nakon što je stigla do kampusa, zajedno su otišle u obližnji hostel "Rodeway Inn" gde se majka svim silama trudila da je oporavi do Božića, Barbarinog omiljenog praznika. Međutim, stvari su dobile potpuno drugi tok.

Kako je došlo do otmice?

Već sledećeg jutra, 19. decembra, kidnaperi su se ponovo javili ali ovoga puta sa detaljima mesta na kom je Barbarin otac trebao da ostavi novac, a koje je bilo svega desetak kilometara od njihove porodične kuće. U uputsvima su takođe naveli da Mekl na pomenutom mestu treba da se pojavi sam i u drečavom odelu. Bogati biznismen uradio je sve po dogovoru, međutim, podaci o otkupnini i otmici nekako su stigli i do lokalne policije, iako FBI agenti nisu sa njima koordinisali.

Nakon brze i podrobne istrage FBI je saznao da je Krist (23) u to vreme već imao podužu listu kriminala, od krađe automobila pa do begstva iz zatvora. Takođe su saznali da je sebe samog voleo da naziva "Ajnštajnom podzemlja", kao i da je dugo planirao otmicu deteta bogatog biznismena. Međutim, pošto je shvatio da će sa malim detetom imati previše problema odlučio je da to ipak bude mlada devojka, a Barbara je nažalost bila ona koju je pikirao.