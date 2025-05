Priča o 1955. godine šokirala je obične ljude, a sve novine su pisale o ovom ubistvu više od šest meseci. Na jednoj od londonskih ulica, vozač trka, aristokrata i ženskaroš Dejvid Blejkli je upucan. Ispostavilo se da je ubica njegova ljubavnica Rut Elis. Nije poricala da je osudila svog ljubavnika na smrt , ali što je javnost više saznavala o životnoj priči manekenke , to je više saosećanja imala prema njoj.

Rut Elis rođena je 9. oktobra 1926. godine u Velsu, od muzičara Artura Hornbija i njegove supruge Berte . Porodica je imala mnogo dece i stalno joj je bio potreban novac. Arturova zarada nije bila dovoljna, što je izazivalo skandale kod kuće: što je atmosfera bila napetija, to je glava porodice češće pila. Kada je Rut imala 15 godina, njen otac je već postao veliki pijanica. U to vreme, najmlađa ćerka je dobila posao konobarice u kafiću, a zatim se preselila u London.

Da bi nekako preživela, mlada majka je postala erotski model. A pošto je ova sfera bila usko povezana sa noćnim, boemskim životom Londona, Elis je uskoro dobila aristokratske prijatelje, one koji su uništavali živote. Devojka se posebno sprijateljila sa milionerom Morisom Konlijem.

„ Ja sam gubitnik i ne mogu ništa da uradim da to popravim! “ ubrzo je rekla Konliju i vratila se na posao sa njim. Ali kasniji događaji su opovrgli izjavu manekenke. Bogati i mladi bogataši su počeli da joj se udvaraju, a čak je uspela da ode na odmor sa nekoliko njih. Ali njen život preokrenulo je poznanstvo sa vozačem trkačkih automobila Dejvidom Blejklijem.

Lusi Bojnton kao Rut Elis i Lori Dejvidson kao Dejvid Blejkli u seriji 'A Cruel Love - The Ruth Ellis Story' Foto: ITV/Des Willie / Shutterstock Editorial / Profimedia, Milica Lamb, PA Images / Alamy / Profimedia

Ovaj incident je naterao „najlepšu devojku“ kluba da pogleda druge udvarače, i ubrzo je Rut započela paralelnu aferu sa Dezmondom Kasenom , naslednikom duvanskog biznisa. On je odmah pristao da joj pomogne novcem. Dezmond je bio idealan ljubavnik koji nije ponižavao Rut, ističući njen položaj samohrane majke, naprotiv, trudio se da je što više uvede u visoko društvo.

Rutino strpljenje je puklo na Uskrs 1955. godine, kada je Dejvid obećao svojoj ljubavnici da će provesti vikend sa njom i njenom decom, jer bi bilo sjajno otići negde van grada. Uzalud je Elis čekala svog voljenog ceo dan, on nikada nije stigao. Rut je poludela. Došla je kod Dejvidovih prijatelja, zahtevala da ga pozovu, a kada su rekli da Blejkli nije kod kuće, razbila je prozore njegovog trkačkog automobila. Kasen je odmah stigao po uplakanu Rut i odveo je kući. Zatim je Elis zamolila Dezmonda da joj da revolver Smit i Veson kalibra 38.

Dva dana, Rut je uzalud pokušavala da kontaktira svoju najveću ljubav, ali kada je čuo njen glas, on je odmah spustio slušalicu. Zatim, 10. aprila 1955. godine, zamolila je Kasena da je poveze do Dejvidovog omiljenog kluba. Tamo ga je čekala na ulazu. Trkač se ubrzo pojavio u društvu svog prijatelja Klajva Ganela, prijatelji su kupili vino i planirali da nastave veče. Rut je pozvala Dejvida, ali se on pravio da ne čuje. Tada je ispalila četiri metka u njega, ali ga je pogodila tri puta - poslednji se odbio od asfalta i otkinuo prst slučajnom prolazniku. Elis je spustila revolver na asfalt i čekala policiju, ne nameravajući da sakrije činjenicu da je ona ubica.