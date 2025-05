Neki su šokirani svojim izgledom u 60-im

I glasovi su im se promenili — stručnjaci sa Univerziteta UT Southwestern objašnjavaju da dolazi do promena u mišićima i tkivima grkljana i glasnih žica, koje se s godinama tanje, ukrute i smanjuju. Kod žena glas postaje dublji, dok kod muškaraca može zvučati višlje.

Inspiraciju pronašao u sopstvenom rođendanu

– Neki ljudi izgledaju neverovatno, pa čak i mlađe nego pre deset godina – rekao je. – Ali, za neke je život bio teži, naročito ako su mnogo pušili ili pili – to se vidi.

„Portret generacije i neumoljivog vremena“

– Ovaj film je portret moje generacije, priča o neumoljivom prolasku vremena – objasnio je autor. – Za mene je to i emotivno obnavljanje prijateljstava, ljubavi, uspomena. Gledalac možda vidi lica ljudi srednjih godina, ali ja i dalje u njima vidim decu kakva smo bili.

Do sada je njegov film „50 postaje 60“ pogledalo više od 600.000 ljudi, a komentari su dirljivi i puni ličnih razmišljanja o starenju.

– Od 50. do 60. sam se drastično promenila, naročito posle menopauze. I glas mi se promenio. Bila sam spremna, ali me je to ipak šokiralo. Ovaj video je bio prelep i utešan.