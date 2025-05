Od znakova na koje treba obratiti pažnju do saznanja koliko je alkohola „previše“, evo svega što treba da znate o pijenju u sivoj zoni – i šta da radite ako mislite da bi to moglo da se odnosi na vas. Muškarcima i ženama se savetuje da ne piju redovno više od 14 jedinica alkohola nedeljno. „Ljudi me pitaju koliko je previše, ali više se radi o osećaju. Da li primećujete negativne posledice pijenja? Kako žene stare, sve teže metabolišu alkohol“, kaže Sara. „Loš san, povećana anksioznost , umor. Perimenopauza može biti gora, a čak i jedno ili dva pića imaju uticaj.“

„Počelo je kao deo kulture vikend-izlazaka. Tokom nedelje nisam mnogo pila, ali kad dođe petak, izlazila bih s prijateljima u pabove, klubove i barove. To je jednostavno bila zabava koju sam godinama imala s prijateljima. Onda je s vremenom počelo da se pogoršava, pogotovo kako sam starila. Radila sam u korporativnom okruženju gde je to bilo potpuno normalizovano. Četvrtkom uveče, ili bilo kojim drugim danom, mogli ste da izađete i pijete. Moje konzumiranje alkohola je postalo sve nekontrolisanije do tačke da sam počela više da pijem sama. Od društvene aktivnosti, to je prešlo u samotnjačko pijenje, a moje ponašanje se pogoršalo kako sam više pila. Ali jednog jutra sam se probudila na podu kupatila. Pomislila sam: ‘Ovo nije normalno. Ne bih trebalo da se budim na podu kupatila.’ Bilo je prilično strašno, pa sam odlučila da potražim pomoć i tada sam prestala da pijem.“