Odlučio je da uradi DNK test i shvatio je da ga je supruga lagala, pa je odmah posle toga podneo zahtev za razvod . Sada je postalo poznato da otac blizanaca (dečak i devojčica) koje su dobili 2008. godine Laurin bivši suprug i sve do sada ih je Žeremi odgajao, verujući joj. Prema rečima njegovog advokata, DNK test je sasvim dovoljan razlog da se par razvede, a za sada nije poznato da li će Žeremi dodatno tužiti suprugu jer ga je lagala 16 godina.

- Deca nisu rođena iz branka Žeremija i Lauri. Otkriće da su deca iz odnosa sa njenim bivšim partnerom, poremetila su njihove odnose. To ga je slomilo i šokiralo - pisao je britanski tabloid "The Sun" o ovom šokantnom saznanju koje je za vrlo kratko vreme stiglo do Engleske iz Kameruna.