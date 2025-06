Anđela i Kejd Džonson venčali su se u perionici veša 2003. godine, kada je ona imala 16, a on 19 godina. Zavete su razmenili ne svojom voljom, već zato što ih je na to naterao ozloglašeni poligamni kult u kojem su odrasli — Fundamentalistička crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (FLDS).

Venčanje u perionici i tiha noć puna neizvesnosti Anđela i Kejd i danas ne mogu da veruju da su se venčali u perionici. To su učinili jer zvaničnik koji je trebalo da obavi građansko venčanje nije smeo da kroči na crkvenu imovinu jer je bio zabranjen, objašnjava Angela.

Te večeri, par se venčao i u verskom obredu. Nakon toga, mlada tinejdžerka otišla je kući sa svojim novim mužem, osećajući se čudno i izgubljeno. „Oboje smo ležali budni celu noć u onoj vrlo neprijatnoj tišini, pitajući se šta to, dođavola, radimo?“ priseća se Anđela.

Kejd priznaje da ni on nije poštovao stroga pravila sekte: „Slušao sam muziku. Povremeno bih krišom pio alkohol.“ Ali kada se venčao i postao „glava kuće“, mislio je da treba da se uozbilji: „Shvatio sam da moramo da se dovedemo u red.“

To je značilo da pokuša da drži Anđelu u skladu s verskim učenjima — što, kako kaže, uopšte nije želeo da radi.

„Ona je upravo prošla kroz sve to u očevom domu, a sad je opet bila pod kontrolom — ovoga puta muža koji je i sam pokušavao da se snađe,“ kaže on.