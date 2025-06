Decenije su prošle od zlatnog doba mafijaških porodica , one i dalje postoje, ali danas vode znatno drugačije živote . Jedna od osoba koja je progovorila o svom odrastanju unutar takve porodice je Karen Gravano – ćerka ozloglašenog njujorškog mafijaša Salvatorea "Semija Bika" Gravana.

"Moja prva slutnja da je moja porodica drugačija došla je kada sam imala šest godina i pronašla pištolj sakriven ispod tatinog kreveta. Znala sam da je služio u Vijetnamu i pretpostavila sam da je od tada. Čak sam prijateljima rekla koliko sam ponosna: moj otac, hrabri vojnik. Učitelj me je čuo kako pričam o pištolju i tiho je to spomenuo mojim roditeljima. Tata mi je rekao: 'Ono što se dešava u našoj porodici ostaje iza ovih zidova. Nikada ne pričamo o tome nikome drugom.'"

"Jednog dana, kada sam imala oko 10 godina, tata me je poslao u kuhinju. Rekao mi je da ću verovatno početi da slušam neke stvari o njegovom životu i hteo je da to objasni na najbolji način koji zna. Rekao mi je da su neki muškarci u Italiji formirali tajnu grupu i zakleli se da će uvek štititi jedni druge i svoje porodice – čak i ako to znači krađu ili povredu drugih ljudi. Onda mi je rekao da je deo te iste grupe ovde u Americi. Nije mi zvučalo strašno – bilo je lepo znati da se o nama brinu."