- Ja sam našla njega, on našao mene, mi smo rođeni jedno za drugo. Imala sam sestru u Vlasenici kad je on radio tamo. Tako smo se i upoznali. I dan danas smo zajedno - započela je Paša svoju priču i dodala da ona i Munib nisu mogli da imaju svoju biološku decu, ali su othranili devojčicu koja je njena porodica ostavila . Barem je tako bilo prvih šest godina.

- Pre 30 godina, jedna nana je bacila devojčicu, to je bila njena unuka. Ja sam je uzela i othranila sve do njene 6. godine . Iako nisam imala svoju decu, ja sam u svojoj porodici bila najstarije dete, pa sam znala sve oko dece - kazala je Paša i istakla da u početku nije bilo ni malo jednostavno umiriti bebu.

- Dete je plakalo za svojom majkom, pa sam je morala naučiti na flašicu. Bila je to borba, dan za dan, bilo je neizvesno da li ćemo ostati u Mrkonjić Gradu. Ali gde god da sam morala da krenem, ja bih je povela sa sobom - ispričala je Paša i dodala je bebica kada ju je našla imala svega četiri meseca.

- Ona je kod mene živela do svoje 6. godine, kad je progovorila zvala me je "mama". Kad se smirilo to ratno ludilo, roditelji su saznali gde je devojčica, došli po nju i nasilno je uzeli iz mog dvorišta, oni su je ukrali - kroz očaj se prisetila Paša koja je devojčici nadenula ime Samira, jer joj se prvobitno Hadžira kako su je nazvali nije dopalo.