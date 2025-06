Duhovni tragovi predaka ostaju – bilo da su dobri ili zli

On ne dovodi u pitanje postojanje porodičnog prokletstva, već ga smatra stvarnošću sa kojom se mnogi ljudi bore, svesno ili nesvesno. Prema njegovim rečima , osoba koja se rodi sa porodičnim prokletstvom – koje potiče još od prababe, pradede ili čukundede koji je počinio neko zlo – nosi duhovno breme jer se, kako kaže: „od te porodice sklonio Bog“.

Smirenje je istinski ideal koji je Hristos doneo

Otac Arsenije objašnjava da je smirenje ključni hrišćanski ideal. „Onaj koji je smiren nosi Hrista u sebi. Neće moći svi da postignu taj ideal velikog posta, velikih podviga, velikog ideala – to je činjenica. Ali Hristos nije doneo to kao ideal – bdenje, glad, žeđ, molitva… Ideal koji je Hristos doneo je smirenje. Smirena spoznaja da sam slab čovek. I na taj način: 'Ko se sam unizuje, taj će se uzvisiti'.“

„Svima je dopušteno da kažu – ja ne mogu da postignem mnogo, prihvatam ono što je moja mera. A Luciferova mera je – uvek budi bolji od drugih, uvek budi iznad drugih, nikad se ne zadovolji i čak laži, odglumi da si bolji“, upozorava on.

Lažna predstava u virtuelnom svetu

Zavist i duhovna razjedinjenost među Srbima

„Jedan Srbin ne može da se pokori pametnijem sunarodniku. Iako zna da je on pametniji i bolji, on ne može da se pokori. I umesto da kaže: 'Brate, ti si od mene sposobniji, vodi, ja ću biti uz tebe – bićemo jači zajedno.' Ne, mi ćemo se boriti dok ga ne oborimo. Mi ne dopuštamo boljima da nas vode.“

Demonska sila ima pristup kada Bog ode iz porodice

„Nikad nas Lucifer neće prevariti ako mi to sami ne dopustimo. Bog hoće slobodnu volju. Neznanje se računa kao veliki greh. Nama je dato da se učimo celog života. Ako se nismo naučili Svetom pismu – to je greh. Onda možemo biti prevareni. Zato, čuda su još uvek moguća.“

Porodično prokletstvo i sudbina dece

„Kad čovek stekne ljubav u srcu, on onda voli sve ljude – to je veliki podvig koji se stiče kroz smirenje, kroz veliki trud, i to je taj ideal“, kaže otac Arsenije.