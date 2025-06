Sve je počelo 2016. godine, kada je žena koja ju je odgajala preminula. Tada je Tamuna, danas četrdesetogodišnja novinarka, pronašla izvod iz matične knjige rođenih sa svojim imenom – ali datum rođenja na dokumentu nije se poklapao s onim koji je do tada znala.

U nadi da će doći do odgovora, Tamuna je otvorila Fejsbuk stranicu posvećenu potrazi za svojim korenima. Ubrzo je kontaktirala žena iz Džordžije, tvrdeći da je njena tetka krila trudnoću u septembru 1984. godine – što se poklapalo sa Tamuninim stvarnim datumom rođenja.

– Počela je da vrišti i viče. Tvrdila je da nikada nije rodila dete i nije želela nikakav kontakt sa mnom – ispričala je Tamuna za BBC. – Bila sam spremna na sve, ali njena reakcija me je šokirala.

– Bilo je to neverovatno. U trenutku kada me je pogledao, znao je da sam njegova ćerka. Toliko emocija me je preplavilo – prisetila se Tamuna.