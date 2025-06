Jugoslavija se tada prvi put suočila s velikom avionskom tragedijom u kojoj su stradali njeni državljani. Istragom je utvrđeno da je uzrok nesreće bila bomba, za koju se veruje da ju je postavila ustaška emigracija . Ipak, do danas nisu utihnule kontroverze – jedna od alternativnih teorija tvrdi da je avion zapravo greškom oborila čehoslovačka vojska. Bilo kako bilo, ostala je upisana kao jedna od najvećih misterija jugoslovenske avijacije.

Beogradska stjuardesa Vesna Vulović napunila je 22 godine baš tog januara. Bila je deo sekundarne posade JAT-ovog leta 367, koji je 26. januara 1972. godine poleteo iz Stokholma ka Beogradu, sa planiranim zaustavljanjima u Kopenhagenu i Zagrebu. Do Kopenhagena su stigli dan ranije, 25. januara, ujutru. Kasnije je Vesna otkrila da uopšte nije trebalo da bude na tom letu – zamenjena je u poslednjem trenutku za drugu stjuardesu istog imena. Bila je radosna jer joj je to bio prvi put da putuje u Dansku.

Avion JAT-a poleteo je iz Stokholma i sleteo u Kopenhagen, gde su se Vesna Vulović i njene kolege ukrcale na let. Kasnije se prisetila jednog detalja koji joj je ostao urezan u sećanje.

- Videla sam sve putnike i posadu kako izlaze iz aviona. Jedan muškarac izgledao je vidno uznemireno. Nisam ga primetila samo ja – i ostali članovi posade, kao i upravnik stanice, uočili su ga. Verujem da je upravo on uneo bombu u prtljag – da je prijavio torbu u Stokholmu, a potom napustio let u Kopenhagenu i nikada se nije vratio - pričala je Vesna.

Oko 45 minuta nakon poletanja, tačno u 16:01, došlo je do eksplozije u prtljažniku. Avion se raspao u vazduhu, iznad planinskog područja na granici između tadašnje Istočne Nemačke i Čehoslovačke, tačno iznad sela Srpska Kamenica. Ime ovog mesta nosi dodatnu simboliku – selo su u 11. veku osnovali Lužički Srbi, a vekovima kasnije postalo je pozornica jedne od najneverovatnijih priča o preživljavanju u istoriji vazduhoplovstva.

Prema nalazima istrage, Vesna je ostala zarobljena u zadnjem delu aviona, zajedno s kolicima za posluživanje hrane, koja su je pritisla i zadržala u repu aviona kada se on odvojio usled eksplozije. Taj deo trupa potom je pao na zemlju – ali ne direktno, već pod uglom na nizbrdicu prekrivenu snegom i gustom šumom, što je značajno ublažilo silinu udara.

Vesna se lečila u Centralnoj vojnoj bolnici u Pragu do 12. marta, kada je prebačena u Beograd. Tokom povratka joj je ponuđena hipnotička injekcija koja bi joj pomogla da prespava let, ali je odbila, objašnjavajući da se ne boji leta jer se nije ni sećala same nesreće. Po dolasku u Beograd, njena bolnička soba bila je pod stalnom policijskom stražom, jer su vlasti bile zabrinute da bi počinioci bombe u avionu mogli pokušati da je eliminišu kao jedinog svedoka. Pristup joj su imali samo lekari i njeni roditelji.