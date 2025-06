"Post, nepost, raditi se mora. Mora se raditi na sebi i svojima. Na sebi u duhovnosti, intelektu, pa tek onda fizički. Na svojima: tako što ćemo promišljati o njihovim manama i kako im pomoći da to prevaziđu. Prevashodno primerom, a zatim i savetom ako nam traže to. Postoji i treća solucija, a to je da ispričate neku poučnu priču u kojoj će se oni prepoznati i tako im pomoći. Kako god, ako sami niste uposleni dušom, umom i telom - niti možete vi napredovati, niti bilo kome drugom biti primer! Najteže je gledati ljude oko sebe koji su svima savetnici i advokati, a nikako godinama da se mrdnu sa mrtve tačke. Sve iste priče, sve ista dela. Reči bez pokrića.

Kad takvog prepoznate, onda ga ne shvatajte za ozbiljno. Ispoštujte ga slušajući, ali ne i poslušanjem. Slušajte i budite poslušni onima koji rade na sebi. Od njih tražite savet i pitajte. Bio post ili ne, molitva mora da prožima svakog čoveka. Intelekt je sam po sebi samo sredstvo saznanja, ali ne i pamet sama po sebi. Ako li čovek ne nauči nešto svakog dana - gluplji je nego juče. Ako li pak ne primeni to, onda nije ništa naučio, jer je samo primenjeno i naučeno. Čitanje knjiga, gledanje filmova, konverzacija sa ljudima, slušanje muzike, putovanja - sve to je način da se nešto nauči i ojača naš intelekt, ali primena zavisi od volje čoveka", napisao je otac Predrag Popović pa dodao: