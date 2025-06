"Majk mi je svakog petka, bez izuzetka, donosio cveće. Sve 52 nedelje u godini. To je trebalo da me učini posebnom, ali je bilo u potpunoj suprotnosti sa načinom na koji se ponašao prema meni ostalih šest dana u nedelji – delovalo je jezivo. Ljubomora zbog najmanjih sitnica, stalna kontrola, osećaj zarobljenosti – sve me je to činilo očajnom", govorila je ova hrabra žena u svojoj ispovesti.