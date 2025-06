"To je bio prvi put da sam sebe video kao bebu. Neverovatno! Izgledalo je kao da sam zbrinut. To je zapanjujuće, da budem iskren", rekao je Sajmon, vidno dirnut prizorima iz prošlosti koje nikada ranije nije video.

"Ne mogu to da shvatim... Nadao sam se susretu, nadao sam se da će mi reći zašto me je ostavila dok sam bio beba... Voleo bih da je upoznam, ali izgleda da mi to nije suđeno. Iskreno, ne mogu to tek tako da prihvatim", rekao je Sajmon.