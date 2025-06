Priča koja inspiriše milione

Učestvovala je u specijalu Smart Justice: The Jayme Closs Case 2019. godine, a potom je sa Elizabet Smart radila na dokumentarcu za Oxygen pod nazivom Escaping Captivity: The Kara Robinson Story, koji je emitovan 2021. godine. Hulu je 2023. objavio film o njenom životu The Girl Who Escaped, sa Kejti Daglas u ulozi Kare.