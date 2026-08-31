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Sve što nam treba je ljubav, pevali su "Bitlsi". Ona prava može da pobedi i najteže prepreke, reći će svaki nepopravljivi romantik. No, znamo da u realnosti nije baš tako, i da ljubav, sama po sebi, često nije dovoljna. Ali, jedan doktor, trezveni naučnik koji srce nije posmatrao iz lirske perspektive, već sasvim drugačije, sa svim zaliscima, krvnim sudovima, komorama i pretkomorama, čvrsto je verovao u prvu pretpostavku, jer je i sam bio svedok da su takve priče moguće.

Ugledni ruski kardiolog Vladimir Andrejevič Almazov u svom kabinetu držao je ljudsko srce u tegli, potopljeno u formaldehid. Kad god bi neko ušao u prostoriju, pažnju bi mu prvo privukao taj jedinstveni "ukras". Doduše, staklene posude sa organima nisu nešto što se ne viđa u prostorijama na medicinskim fakultetima ili ordinacijama, zar ne?

Međutim, to nije bila obična tegla. Mnogi studenti su se pitali zbog čega je tu i kome je pripadao organ u njoj. Tada bi im eminentni doktor, hirurg, naučnik, akademik, dobitnik specijalnog priznanja Univerziteta u Kembridžu, ispričao priču koja prevazilazi sve ljubavne romane. Priču koja potvrđuje da prava ljubav ipak postoji i da, ponekad, zaista pobeđuje.

Kada je, pedesetih godina prošlog veka, doktor Almazov studirao medicinu u Sankt Peterburgu, u kliniku je dovezena devojka po imenu Marina sa dijagnozom subakutnog bakterijskog endokarditisa. To teško oboljenje i danas odnosi živote, a u ono vreme ishod je gotovo uvek bio fatalan.

Smatralo se da mladoj ženi nema pomoći. Šanse za preživljavanje bile su ravne nuli – srce je bivalo sve slabije, temperatura se nije spuštala, rezultati testova bili su poražavajući.

Najbolji profesori proučavali su njeno stanje iz sata u sat. Pratila ih je grupa stažista, među njima i Sergej, marljiv i talentovan student. Nije ponudio nikakvu revolucionarnu metodu lečenja, ništa od toga. Kada je ušao u sobu u kojoj je ležala Marina, jednostavno se "zaledio". Srce je počelo brže da mu kuca, leptirići su zaigrali... Ljubav na prvi pogled!

Svakog dana je dolazio u posetu, donosio joj cveće, osmehivao se... Malo pomalo, uz toliku posvećenost i pažnju, pacijentkinja se zaljubila u njega. A onda se desilo čudo... Kao da je odjednom oživela, mlada žena počela je da dolazi sebi.

Na kraju se potpuno oporavila. Kakav splet srećnih okolnosti i preokret sudbine u poslednji čas!... Zvanična medicina nije imala objašnjenje za nešto što se dešava samo u bajkama, kao kad princ poljubi Snežanu na samrtnom odru ili probudi Uspavanu lepoticu iz vekovnog sna.

Kasnije su se Marina i Sergej venčali, zasnovali porodicu, dobili decu. Na "srebrnu svadbu" pozvali su skoro sve lekare koji su, dok je bila teško bolesna, odmahivali glavom, smatrajući je beznadežnim slučajem.

Kada je došlo vreme da ode, Marina, tad već u dubokoj starosti, na samrtnoj postelji izrazila je želju da srce zavešta Medicinskom institutu u Sankt Peterburgu. U znak zahvalnosti, ali i kao podsetnik da srce koje voli može da izleči ono bolesno. Da je ljubav najmoćniji lek.

Doktor Vladimir Almazov (1931-2001) bio je jedan od najpoznatijih svetskih kardiohirurga, koji je slavu stekao zahvaljujući ne samo medicinskim dostignućima, već i netradicionalnom pristupu u lečenju izuzetno teških oboljenja. Priča o Marini i Sergeju je istinita, mada se u nekim ruskim medijima navode druga imena.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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