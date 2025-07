Majka koja je nestala — i bila brutalno ubijena Rut Mari Teri je 1958. godine rodila sina, Ričarda Hančeta, koga je ubrzo dala na usvajanje zbog siromaštva. On je odrastao u Mičigenu u porodici Hančet, a decenijama je živeo sa pitanjima o poreklu i nestanku svoje biološke majke.

Zapaženi detalji sa mesta zločina uključivali su dugačku crvenkasto-smeđu kosu, sedam zlatnih krunica na zubima (u vrednosti od 5.000 do 8.000 dolara) i činjenicu da je bila seksualno zlostavljana drvenim predmetom — verovatno posthumno. Zvanični uzrok smrti bio je jak udarac u glavu.

Godine teorija i nagađanja Zločin je šokirao malu zajednicu Provinstauna i pokrenuo brojne teorije: od ubistva od strane serijskog ubicu, preko mafijaških obračuna, pa sve do spekulacija da je žrtva bila statista u filmu Ajkula, koji se snimao u blizini.

Tokom godina, policija je pokušavala da identifikuje žrtvu putem ekshumacije , rekonstrukcija lica od gline i umetničkih crteža, ali bez uspeha — sve do korišćenja moderne DNK genealogije.

Muž ubica i zloslutna prošlost Prijatelji su opisali Muldavina kao posesivnog i kontrolisanog. Poslednji put su Rut i Gaj viđeni zajedno tokom zajedničkog putovanja, nakon čega se on vratio sam, vozeći njen automobil i tvrdeći da ga je ostavila nakon svađe.

Sin koji je tražio istinu — i pronašao tragediju Ričard Hančet, koji je decenijama zamišljao da njegova majka vodi život „rok zvezde“ u Kaliforniji, rekao je da će ga istina progoniti do kraja života.

Dokumentarac vraća dostojanstvo žrtvi

Priča o Rut Mari Teri, njenom ubistvu i identitetu otkrivenom posle skoro 50 godina, prikazana je u dokumentarnoj seriji Lady of the Dunes: Hunting the Cape Cod Killer.