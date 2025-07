- Ahmedu je smetalo da me drži za ruku u javnosti i nije hteo da me izvodi u kafiće. Izlazio bi satima noću i ostavljao me samu, nisam znala gde je, patila sam od anksioznosti, ali to je pogoršalo situaciju. Ahmed mi je poslao poruku sa pitanjem da li možemo ponovo da imamo dobar život. Počeo je da me izvodi češće i mislila sam da se promenio - priseća se Džulija.