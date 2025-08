Sve je počelo kada se tada 26-godišnja Lidija našla u procesu razvoda od svog partnera i oca svoje dece Džejmija Taunsenda. Njihova veza nekoliko godina unazad bila je problematična i burna i to nije bio njihov prvi raskid. Ali ovog puta Lidija je bila trudna sa njihovim trećim detetom i imala je sve više novčanih problema , pa je bila primorana da se prijavi za državnu finansijsku pomoć. Država Vašington u to vreme zahtevala je DNK test oba roditelja kako bi dokazali svoju vezu sa decom.

To je trebalo da bude rutinsko testiranje, ali je ova mlada žena ubrzo dobila poziv da dođe u kancelariju državnog tužioca kako bi zajedno pregledali rezultate. U početku je verovala da je to uobičajen deo procesa, ali čim je ušla u kancelariju Lidija je shvatila da nešto nije u redu.

- Sedela sam pored vrata, a oni su samo zurili u mene. Pitala sam ih: 'Pa, kakvi su rezultati?'. Rekli su mi: "On je 99 odsto otac, ali postoji problem, ne postoji šansa da si im ti majka". U početku sam se nasmejala i odbrusila im nešto poput: "O čemu pričate?" Ali oni su nastavili da me rešetaju pitanjima: "Da li si ti uopšte Lidija Ferčajd? Ko si stvarno? Odakle ti ova deca? Da li je tvoja sestra rodila ovu decu i dala ih tebi?" - ispričala je svojevremeno Lidija za "Only Human".