Međutim, Falkon je sve vreme bio - u kući. Sakrio se na tavan iznad garaže, prostor koji je policija prvobitno previdela. Kad je porodica gostovala u emisiji Larija Kinga, voditelj je pitao dečaka zašto se nije javio kada su ga tražili. Falkon je tada zbunjeno rekao: "Rekli ste da to radimo zbog emisije."

Da li je sve bila prevara?

Roditeljima određena zatvorska kazna

"Zašto bih uradio nešto što bi moglo da me pošalje u zatvor? Kako bih time dobio TV emisiju? To nema smisla", rekao je Ričard u dokumentarcu. Optužbe da su gladni slave zbog "Wife Swap-a" odbacuje: "Nikad to ne bih radio da nije bilo novca. Bio nam je potreban novac, zato smo pristali."