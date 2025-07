- Samo bi mi poželela dobar dan i nasmešila se. Nikada nije pitala za novac , samo osmeh - i to je bilo dovoljno da me zaintrigira, rekao je Greg.

Taj susret prerastao je u neobičnu tradiciju . Svakog utorka, Ejmi i Greg sedali bi zajedno da ručaju. On bi platio obrok, ona bi pričala. O životu. O svakodnevici. O borbi.

- To me je slomilo. Radije bi učila slova nego da jede. Kakva je to snaga volje?