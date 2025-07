„Osetila sam da me neko zna više nego što sam ikada bila poznata u životu; nisam želela da odem. Razumela sam to mesto, taj osećaj, i zaista verujem da je to bio prvobitni dom iz kojeg svi dolazimo. Shvatila sam da smrt nije kraj – to je povratak pravom životu“, dodala je Nikol.

„Ljubav će uvek pobediti – to je ono odakle potičemo. Svi smo mi jedna velika porodica, bez obzira na granice, kulture, religije i politiku. Sve što postoji poteklo je iz istog iskonskog plamena. Što se više držimo straha, mržnje i laži, to je lakše kontrolisati čovečanstvo. Ako želimo da stvorimo raj na Zemlji, moramo svakog dana širiti ljubav. Više se ne bojim smrti – jer znam šta me čeka s one strane. To nije bio kraj. To je bio početak.“