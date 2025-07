"Treba da se porodim za nekih mesec i po dana. Čekamo devojčicu . Zvaće se Minja. Nismo ni razmišljali o kineskom imenu jer će se ona roditi u Srbiji, ali mi ćemo je u našoj familiji zvati Utje. To ne znači Minja, to je nešto drugo", rekla je Ksue koja n ije želela da uzme prezime svog muža.

"Ne mogu da ga uzmem zato što bi meni napravilo haos. Morala bih da promenim sva dokumenta i u Kini i ovde. To su papiri koje ja sada jako teško mogu da dobijem. Svi su nas savetovali da ne uzimam prezime jer ne znamo da li ću moći da dođem do tih papira. U Kini inače ne postoji to da žena uzima prezime od muža. Nikad nisam čula za to, meni je to baš čudno ovde u Srbiji", rekla je Ksue tada.