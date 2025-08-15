Slušaj vest

Muškarac koji se osećao potpuno zdravim dobio je „najgoru moguću dijagnozu“ nakon što je počeo da oseća neobičan miris karamele. Kosta Fantis (57), vlasnik prodavnice pomfrita u engleskom gradu Stouk na Trentu, primetio je da mu se promenilo čulo mirisa – s vremena na vreme osetio bi miris slatke karamele, bez ikakvog vidljivog izvora.

Njegova porodica je objasnila da se to dešavalo otprilike jednom mesečno. Kosta je isprva pomislio da to možda ima veze sa epilepsijom, od koje je bolovao kao dete. Miris nije dugo trajao, ali mu je porodica savetovala da ode na preglede kako bi se otkrio uzrok tog neobičnog simptoma.

Nažalost, ultrazvuk i dalje analize otkrile su najgoru moguću vest – glioblastom četvrtog stadijuma, IDH-wildtype, najagresivniji oblik tumora na mozgu. Od kada mu je dijagnoza postavljena u aprilu 2024, Kostas je prošao kroz radioterapiju i hemoterapiju koje mu je odobrio NHS, ali njegova porodica sada pokušava da prikupi novac za potencijalno spasonosno lečenje u Nemačkoj.

„To je zaista bizarno jer, što se tiče simptoma, gotovo da nije imao nikakve znake bolesti“, rekao je njegov sin Antonio. „Povremeno bi osetio miris karamele, ali sve bi trajalo tek nekoliko sekundi, možda jednom mesečno. Sada znamo da su to zapravo bili mini napadi, ali tada nismo mogli ni da zamislimo da se radi o tumoru na mozgu.“

Porodica je bila potpuno šokirana kada je saznala dijagnozu. Biopsija je pokazala da je tumor neoperabilan, što ih je dodatno uplašilo. „To samo dokazuje da možete izgledati zdravo i biti u odličnoj formi, a da se u vašem telu ipak razvija nešto opasno“, rekao je Antonio i dodao da njegov otac još uvek ne zna kako da reaguje u ovoj teškoj situaciji.

Iako zatečen dijagnozom, KostaklOSTA je odlučan da nastavi borbu. Dobro je reagovao na dosadašnje tretmane, ali su lekari porodici rekli da državno zdravstvo više nema mnogo opcija da ponudi i da Kostas i njegova porodica pokušaju „da ne uskraćuju sebi ništa i da uživaju u životu“.

Porodica sada prikuplja sredstva kako bi mu omogućila terapiju DC vakcinom u Nemačkoj, koja bi mogla da produži njegov život. Ukupni trošak ovog tretmana iznosi čak 535.000 evra. Do sada je putem GoFundMe kampanje prikupljeno više od 308.000 evra. „Moj otac je oduvek bio neverovatno darežljiv čovek i sada vidi koliko mu se to vraća kroz podršku ljudi“, zaključio je Antonio.

(Kurir.rs/ LADBible)

