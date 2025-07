„Ovo me je prestravilo više od svega – znao sam u dubini duše da je rak“, rekao je svojim pratiocima na TikToku, kojih ima preko 12.000.

Govoreći o simptomima koji su prethodili dijagnozi, Kris je rekao: „Postojali su tipični simptomi koje biste i očekivali: neredovno pražnjenje creva, grčevi, hitna potreba za odlaskom u toalet, pa nemogućnost da se to učini... Ali ovo – krv bez bola – to je bilo drugačije.“

Kirt dodaje: „Kod mene je to bila gusta, tamnocrvena krv – prvo svetla, a zatim sve tamnija, i sve to bez i najmanjeg bola.“

„Bio sam pod sedativima, ali svestan. Pogledam ekran, i prva stvar koju vidim je ogromna sluzava masa sa strane debelog creva. Znao sam da to nije dobro. Soba je ućutala. Lekari ništa ne govore. Pogledam i kažem: ‘Šta je to? To je rak.’ Posle toga se ničeg ne sećam. Probudio sam se u sobi za oporavak. Levo lekar s blokčićem, desno nekoliko medicinskih sestara. Znao sam da nije dobro.“