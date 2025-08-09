Slušaj vest

Kada je 31-godišnji otac troje dece Kris Kirt počeo da ima nepravilnu stolicu i bolove u stomaku, pomislio je da je reč o nečemu prolaznom. Međutim, jedan neobičan simptom naterao ga je da potraži pomoć – i otkrio da boluje od raka debelog creva.

„Nisam imao bol, samo krv. To me je najviše uplašilo.“

Simptomi su počeli u avgustu 2024. godine, ali ih je Kris isprva ignorisao. Međutim, kako je podelio sa svojih 12.000 pratilaca na TikToku, jedan trenutak ga je naterao da se zabrine:

„Nisam imao nikakav bol prilikom pražnjenja creva, a bilo je krvi. To me je najviše uplašilo. U srcu sam znao da je u pitanju rak.“

Prisjećajući se svega, naveo je:

Kris Kirt tokom borbe sa rakom debelog creva

„Imao sam i tipične simptome – grčeve, promene u ritmu stolice, potrebu da hitno odem u toalet – ali ovo je bilo drugačije. Krvarenje bez bola jednostavno nije delovalo uobičajeno.“

Kako navodi Dejli mejl, prema podacima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), krvarenje iz rektuma može biti bezbolan simptom raka debelog creva,dok bolno krvarenje obično upućuje na manje ozbiljan problem poput analne fisure.

Kris je opisao da je gubio tamnu, gustu krv, koja je na početku bila svetlija, a zatim tamna – sve bez i najmanjeg bola.

Zahvaljujući privatnom osiguranju – otkrio bolest na vreme

Iako je znao da nešto nije u redu, suočio se s dugim listama čekanja za kolonoskopiju. Srećom, još ranije je uzeo privatno zdravstveno osiguranje – motivisan smrću svog dede, koji je izgubio bitku sa rakom pankreasa.

Kako mu se stanje brzo pogoršavalo, odlučio je da sam plati pregled, iako je kolonoskopija koštala više od 1.700 funti.

„Bio sam sediran, ali sam bio svestan. Pogledao sam u ekran i video nešto što je ličilo na veliku sluzavu masu. Znao sam odmah – to je rak.“

Nakon buđenja iz anestezije, u sobi ga je dočekao lekar sa sveskom i nekoliko medicinskih sestara.

„Odmah sam znao da vesti nisu dobre.“

Uspešna operacija i borba za podizanje svesti

Kris, koji se nedavno verio, podvrgnut je operaciji tokom koje mu je uklonjena trećina debelog creva. Sada je u remisiji i koristi društvene mreže kako bi upozorio druge na simptome koje ljudi često ignorišu.

Iako se bolest češće javlja kod osoba starijih od 50 godina, sve je više slučajeva kod mladih. Stručnjaci upozoravaju na alarmantan porast među zdravim odraslim osobama mlađim od 50 godina.

Moderna ishrana, gojaznost i zagađenje – faktori rizika za mlade

Istraživanja povezuju rast broja obolelih sa:

savremenom ishranom

gojaznošću

hemikalijama u hrani

mikroplastikom

izloženošću bakteriji E. coli u prehrambenim proizvodima

Gojaznost je odgovorna za oko 11% slučajeva raka debelog i završnog creva, a kod muškaraca rizik raste za 10% po svakih 5 kilograma viška u odraslom dobu.

