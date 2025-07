Kejti Pejdž je imala prilično neočekivano putovanje do roditeljstva, ali ova majka iz Kolorada kaže da ipak ne bi menjala ništa.

- Kao mala devojčica, oduvek sam želela da usvojim decu . Nisam znala da će biti ovako, ali ne bih mogla da zamislim drugačije. Promenilo mi je život na način koji nisam ni mogla da zamislim . Ljudi često kažu: "Oh, ono što si uradila za ovu decu je neverovatno." A ja kažem: "Ono što su oni učinili za mene je neverovatno" - iskrena je Kejti pa nastavlja:

Saznanje da su njena usvojena deca u srodstvu Pejdž je prvi put postala viralna 2019. godine, nakon što je otkrila da devojčica Hana koju je tada hranila u hraniteljstvu ima istu biološku majku kao i njen sin Grejson , koji sada ima 9 godina, a kojeg je usvojila 2017. godine. Dve godine nakon što je zvanično usvojila Hanu, danas osmogodišnjakinja, saznala je za Džeksona, biološkog brata Hane i Grejsona. Pejdž je znala da mora i njega da primi, pa je zvanično usvojila dečaka u junu 2020.

Do sada zbrinula desetoro dece

Iako Pejdž, koja je do sada odgajila desetoro dece u hraniteljstvu, priznaje da je bilo "teško za decu da razumeju" kada su dali Noru porodici Vitni , raduje se što će moći da im pokaže koliko su pomogli u njenom putu.

- Kako deca odrastaju, počinjemo da primećujemo posledice zloupotrebe droga od strane njihove biološke majke. Prošle godine moj najmlađi sin, Džekson, dobio je dijagnozu autizma . Sumnjamo da možda nije jedini koji ima to, pa je bilo mnogo izazova dok smo se prilagođavali - kaže Pejdž i dodaje da je samo jedan pogled na decu podseća zašto sve ovo radi.

- Svako dete zaslužuje siguran i pun ljubavi dom, bilo da je to zauvek ili privremeno. Neki od nas su srećni što to imaju kroz biološke roditelje, neki nisu, ali svako dete to zaslužuje. Prelepo je gledati kako ostaju zajedno i budu deo putovanja - kaže Pejdž i kroz smeh dodaje da joj jedino fali malo sna.