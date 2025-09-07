Aleksandra se zbog ljubavi iz Rusije preselila u selo kod Užica: Imaju 11 dece i sami proizvode svoju hranu (FOTO)
Aleksandra i Milija Stanić došli su iz Rusije i odlučili da porodični život započnu u selu Stapari kod Užica i zajedno sa svoje jedanaestoro dece pobegnu od užurbanog života i gradske vreve.
Naime, ovaj par u selo Stapari došao je pre 18 godina kada su počeli da osnivaju porodicu, ali i grade seosko domaćinstvo. Mimo posla oko imanja, Milija se bavi i građevinom, dok Aleksandra zajedno sa svojim svekrom i svekrvom radi kućne poslove i odgaja decu.
Upoznali se u Rusiji
Njih dvoje upoznali su se pre pet godina u Moskvi gde je Milija obitavao zbog posla, a ubrzo su svoju ljubav krunisali i brakom. Dok se još nisu preselili iz njihove ljubavi izrodilo se troje dece, a nakon što je Milija izgubio posao odlučlii su da svoj vredno ušteđen kapital ulože u privredne aktivnosti i razvoj seoskog domaćinstva u Staparima.
U galeriji pogledajte fotografije porodice Stanić:
- Najstariji sin ima 23 godine, a najmlađa je beba od dva i po meseca. Dvoje ih je na fakultetu, jedno je srednja škola, četvoro idu u seosku školu, jedno je predškolac, dvoje u vrtiću i beba je kući. Muž mi pomaže koliko može jer radi na građevini, a i deca mi pomažu i u kući i u bašti i oko životinja. Slagala bih kada bih rekla da mogu sve sama, nego odredim prioritete pa to uradim - kaže Aleksandra, koja sada tečno govori srpski jezik zbog kog joj je u početku bilo teško da se sporazume, ali srećom ga je brzo savladala.
Porodica joj nedostaje
Iako je udaljena od svoje matične porodice, roditelja i sestre, Aleksandra kaže da ne bi svoj život sada menjala, kao i da joj porodica svake godine dolazi u posetu.
- Poslednji put sam bila u Rusiji, mesto koje je blizu Moskve, pre tri godine. Došla je beba, a i organizovati se na to putovanje sada mi je malo teže - kazala je sa osmehom Aleksandra koja zajedno sa suprugom radi na proizvodnji domaće hrane koju su prvenstveno pokrenuli zbog dece.
Proizvode svoju hranu
- Proizvodim hranu na selu za svoju decu, da imaju nešto zdravo da pojedu. Povrće, meso, živinu... pravim i sir, i ruske slatkiše, i domaći kečap, ajvar, pindžur, jogurt. Sve što mogu. To ne radim zbog novca, već da znaju šta znači zdrava hrana i kako treba da izgleda pravi život - objasnila je Aleksandra za Rinu i dodala da je svesna da bi njihova zarada porasla ukoliko bi koristili veštačka đubriva i druga hemijska sredstva, ali da uprkos tome biraju prirodno.
- Pustim sve na volju Božju. I uvek nam Bog da i da deca budu dobra, i vrt, i prasići, i pilići - iskrena je Aleksandra koja je svesna izazova koje nosi život daleko od gradske infrastrukture.
- Zamislite samo kada ja odvedem svih jedanaestoro na trg u šetnju. Jedan traži sladoled, drugi sokić - ja moram svima. To su ogromni troškovi, ali opet, ne bih menjala ovaj život. Sve radimo zbog njih - zaključila je ova vredna i posvećena majka za RINU.
U vremenu kada u mnogim selima populacija opada, porodica Stanić u Staparima živi je dokaz da život na selu ipak može da opstane ukoliko imate podršku porodice i ne snebivate se da zasučete rukave.
Bonus video: Milan traži ženu za život na selu