Slušaj vest

Aleksandra i Milija Stanić došli su iz Rusije i odlučili da porodični život započnu u selu Stapari kod Užica i zajedno sa svoje jedanaestoro dece pobegnu od užurbanog života i gradske vreve.

Naime, ovaj par u selo Stapari došao je pre 18 godina kada su počeli da osnivaju porodicu, ali i grade seosko domaćinstvo. Mimo posla oko imanja, Milija se bavi i građevinom, dok Aleksandra zajedno sa svojim svekrom i svekrvom radi kućne poslove i odgaja decu.

Upoznali se u Rusiji

Njih dvoje upoznali su se pre pet godina u Moskvi gde je Milija obitavao zbog posla, a ubrzo su svoju ljubav krunisali i brakom. Dok se još nisu preselili iz njihove ljubavi izrodilo se troje dece, a nakon što je Milija izgubio posao odlučlii su da svoj vredno ušteđen kapital ulože u privredne aktivnosti i razvoj seoskog domaćinstva u Staparima.

U galeriji pogledajte fotografije porodice Stanić:

1/7 Vidi galeriju Porodica Stanić iz Stapara sa 11-oro dece Foto: RINA, kabinet ministarke Tatjane Macure

- Najstariji sin ima 23 godine, a najmlađa je beba od dva i po meseca. Dvoje ih je na fakultetu, jedno je srednja škola, četvoro idu u seosku školu, jedno je predškolac, dvoje u vrtiću i beba je kući. Muž mi pomaže koliko može jer radi na građevini, a i deca mi pomažu i u kući i u bašti i oko životinja. Slagala bih kada bih rekla da mogu sve sama, nego odredim prioritete pa to uradim - kaže Aleksandra, koja sada tečno govori srpski jezik zbog kog joj je u početku bilo teško da se sporazume, ali srećom ga je brzo savladala.

Porodica joj nedostaje

Iako je udaljena od svoje matične porodice, roditelja i sestre, Aleksandra kaže da ne bi svoj život sada menjala, kao i da joj porodica svake godine dolazi u posetu.

- Poslednji put sam bila u Rusiji, mesto koje je blizu Moskve, pre tri godine. Došla je beba, a i organizovati se na to putovanje sada mi je malo teže - kazala je sa osmehom Aleksandra koja zajedno sa suprugom radi na proizvodnji domaće hrane koju su prvenstveno pokrenuli zbog dece.

Proizvode svoju hranu

Porodica Stanić iz Stapara ima 11 dece Foto: RINA

- Proizvodim hranu na selu za svoju decu, da imaju nešto zdravo da pojedu. Povrće, meso, živinu... pravim i sir, i ruske slatkiše, i domaći kečap, ajvar, pindžur, jogurt. Sve što mogu. To ne radim zbog novca, već da znaju šta znači zdrava hrana i kako treba da izgleda pravi život - objasnila je Aleksandra za Rinu i dodala da je svesna da bi njihova zarada porasla ukoliko bi koristili veštačka đubriva i druga hemijska sredstva, ali da uprkos tome biraju prirodno.

- Pustim sve na volju Božju. I uvek nam Bog da i da deca budu dobra, i vrt, i prasići, i pilići - iskrena je Aleksandra koja je svesna izazova koje nosi život daleko od gradske infrastrukture.

- Zamislite samo kada ja odvedem svih jedanaestoro na trg u šetnju. Jedan traži sladoled, drugi sokić - ja moram svima. To su ogromni troškovi, ali opet, ne bih menjala ovaj život. Sve radimo zbog njih - zaključila je ova vredna i posvećena majka za RINU.

U vremenu kada u mnogim selima populacija opada, porodica Stanić u Staparima živi je dokaz da život na selu ipak može da opstane ukoliko imate podršku porodice i ne snebivate se da zasučete rukave.

Bonus video: Milan traži ženu za život na selu