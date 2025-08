Ko je Ante Vrban?

Posle formiranja NDH 10. aprila 1941. godine, Vrban se priključio Ustaško-hrvatskom revolucionarnom pokretu i već na leto iste godine vršio teške zločine. Kao vođa u 13. satniji (četi) Ivana Devčića Pivca, učestvovao je u masovnim pokoljima Srba u Lici, kao i u likvidacijama Jevreja u logoru Jadovno. Prema nekim izvorima, bio je komandant logora Slana na ostrvu Pagu do dolaska Ivana Devčića na tu dužnost.

Vrban uživao u mučenju zatvorenika

Vrban je bio poznat po svojoj surovosti, sadistički je uživao u mučenju žena, dece i staraca. Zabeležena su broja svedočenja preživelih logoraša posle rata na suđenjima uhvaćenim ustaškim zločincima. Među njima je i svedočenje Rozike Sinko , zatočenice logora Stara Gradiška: „Godine 1942. na samog Svetog Antu, nakon što je jedna njemačka komisija odvela iz logora za rad sposobne pravoslavke, kojima su pre toga oteta djeca i zadržavana u Gradiški, ustaški je zastavnik svu tu djecu, njih oko 3.000, odredio za likvidaciju i to na način da je najprije 1.500 djece strpao u jednu sobu kraj ’Kule’ i tamo ih nožem klao , a ono što nije mogao poklati dao je iste noći ciklonizirati ..."

„Drugog ili trećeg dana od mog dolaska u logor Staru Gradišku pretresli su nas, mene i ostale logoraše, od glave do pete. Nada Šakić (ne znam je li tada bila udata za onog svog) i ustaša Ante Vrban. Zapamtila sam ta imena za ceo život. Kad je Ante Vrban video na meni minđuše i prstenje, sa čuđenjem me zapitao kako to da je na meni ostalo, da mi nije oduzeto već pri ulasku u logor. Slegla sam ramenima. Potom su se oboje, i Nada i Vrban, divljački bacili na skidanje zlatnine sa mene. Silom su mi strgli naušnice, krv je šikljala iz ušiju. Videla sam na minđušama končiće mesa. Ta zlatnina bila mi je poklon od oca, koji je isto završio u nekom od ustaških logora. Ni groba mu ne znam..."