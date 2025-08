Serija ubistava zaustavljena je 10. avgusta 1977. godine , kada je Berkovič uhapšen ispred svog stana u Jonkersu. Ipak, priča o „Sinu Sama“ ostala je trajna inspiracija u pop kulturi – od knjiga i filmova do muzičkih tekstova i dokumentaraca.

Novi pogled na stare rane: Netflix donosi priču preživelih

Dokumentarna serija "Conversations With a Killer: The Son of Sam Tapes", objavljena na Netflixu 30. jula, donosi svedočenja ljudi koji su preživeli Berkovičeve napade – i osvetljava strahote koje su nosili celog života.