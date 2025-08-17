Doktorka Ilin Su Ruhoj, bivša pacijentkinja i sadašnja stručnjakinja za hronične bolesti

Pre nego što je postala pacijentkinja, dr Ilin Su Ruhoj bila je uspešni neurolog iz Sijetla, sa više od deset godina iskustva u lečenju drugih. Međutim, 2014. godine počela je da oseća simptome koje niko nije mogao da objasni: hroničan umor, vrtoglavicu, mučninu, migrene i razdražljivost.

Lekari su njene tegobe olako pripisivali stresu, hormonskom disbalansu ili običnoj infekciji sinusa. Ali Ruhoj je znala da nešto nije u redu — i da je niko ne sluša ozbiljno.

MRI koji je promenio sve

Tek nakon godinu dana, u avgustu 2015. godine, jedan lekar je konačno poslušao njen zahtev i uputio je na magnetnu rezonancu. Snimak je otkrio ogroman meningeom – tumor veličine jabuke – koji je pritiskivao levu stranu njenog mozga i pomerao obe hemisfere udesno.

Meningeomi, iako nisu zloćudni, mogu biti opasni po život. Kod komplikacija, smrtnost može dostići čak 90%.

Usledile su višestruke operacije: prvo da bi se zatvorile krvne sudove koje su hranile tumor, a zatim i kompletno uklanjanje tumorske mase.

"Kad se osvrnem na sve te preglede i razgovore, shvatam da sam bukvalno molila da me neko shvati ozbiljno. Da su me lekari ranije saslušali, možda bih izbegla više od jednog zračenja na mozgu", rekla je Ruhoj za DailyMail.

Do danas je prošla tri ciklusa zračenja.

Ignorisana, iako stručnjak

Pre bolesti, Ruhoj je bila potpuno zdrava. Kao lekar, verovala je u sistem. Ali kada su joj se migrene pojačale, uz povećanu osetljivost na svetlost, lekari su joj samo govorili da je pod stresom.

"Jedan lekar nije ni podigao pogled sa tastature. Drugi mi je, nakon što sam molila za MRI, rekao da ne želi da ‘podstiče histeriju’."

U devetom mesecu svoje borbe, očajna, pronašla je novu doktorku opšte prakse. Ušla je u ordinaciju i odmah zaplakala.

"Samo sam rekla: molim vas, tražite mi MRI mozga. A ona mi je uzvratila: ‘Kada neurolog traži MRI, MRI se radi.’ Tada sam joj bila neizmerno zahvalna. Taj trenutak nikada neću zaboraviti."

Šta je uzrok tumora?

Iako ima i doktorat iz toksikologije okoline, Ruhoj nikada nije pronašla tačan uzrok tumora. Sumnjala je na izloženost hemikalijama ili virusima, ali rezultati opsežnog istraživanja nisu dali konkretan odgovor.

Nova misija: pomoći onima koje lekari ignorišu

Iskustvo koje joj je promenilo život motivisalo ju je da se specijalizuje za tzv. post-ekspozicione bolesti (PEI – Post-Exposure Illnesses), koje obuhvataju stanja poput long covida, hroničnog umora, ali i složenih, nedefinisanih bolesti izazvanih lekovima, toksinima, virusima ili stresom.

Ruhoj tvrdi da mnogi pacijenti s ovakvim oboljenjima prolaze kroz slično iskustvo: bivaju ignorisani, stigmatizovani i ostavljeni bez odgovora.

"Ne dozvoljavam da pacijent izađe iz moje ordinacije a da nismo napravili konkretan plan. Zaslužuju da budu shvaćeni."

Ne samo lekovi, već i životni stil

Ruhoj svojim pacijentima preporučuje i nemedicinske strategije:

svakodnevna fizička aktivnost, makar lagana šetnja

vreme provedeno u prirodi

redovno spavanje i rutina

"Hoćete li ikada biti isti kao pre bolesti? To me pacijenti često pitaju. Ako pod 'isti' mislite potpuno isti kao pre – ne mogu to obećati.

Ali ako brinete o sebi, slušate svoje telo i budete istrajni – postoji velika šansa da ćete se opet osećati dobro. Možda i bolje nego ikada", napisala je u svojoj knjizi Invisible No More.

