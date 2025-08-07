Slušaj vest

Katarina Monvoazen bila je žena sa mračnom pričom. Njen život uticao je na svet okultnog i dvor Luja XIV, slavnog kralja čija mu je zlatna palata donela besmrtnu slavu i nebrojene ljubavnice. Njeni duhovni darovi učinili su je bogatom i moćnom, ali kada su se život žene poznate kao La Voazen i intrige u francuskom kraljevskom dvoru isprepleli, nije moglo biti srećnog kraja.

Katarina Deše rođena je oko 1640. godine. Kao mlada, udala se za Antoana Monvoazena, vlasnika zlatare u Parizu, ali je njegov posao propao. Katarina je tada preuzela porodične finansije u svoje ruke. Bila je vešta babica i pružala je usluge abortusa, što je dodatno povećalo njenu popularnost među Parižankama.

Portret Katarine Monvoazen iz 17. veka Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Pored toga, Katarina je stekla slavu kao vidovnjakinja i proročica, postavši jedna od najmističnijih i najfascinantnijih ličnosti Pariza u drugoj polovini 17. veka. Tvrdila je da su njene moći dar od Boga i da ih je otkrila kada je imala devet godina. Studirala je razne discipline, ali je svoju medicinsku praksu zasnivala na čitanju lica i dlanova te proricanju budućnosti.

Organizovala crne mise

Kako je bogatstvo raslo, Katarina je kreirala poseban mistični ambijent u svom radnom prostoru, ulažući ogromne sume novca u svoj imidž. Kupila je crveni somotski ogrtač sa zlatnim vezom u obliku orlova, čija je cena bila 1.500 livri – investicija koja joj je donela još više klijenata.

Godine 1665, jedan sveštenik iz reda Svetog Vinsenta de Pola osporio je njene moći, ali je Katarina pokazala izuzetne retoričke veštine pred profesorima na Sorboni i bila oslobođena optužbi. Vremenom je usavršila svoje rituale i dodala crne mise u svoju ponudu – postajući živi oltar za duhove koje je obožavala.

Katarina Monvoazen i sveštenik Etjen Gibur izvode crnu misu za Madam de Montespan (koja leži na oltaru) na gravuri Anrija de Malvosta iz 1895. godine. Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Crne mise bile su obredi u kojima su učestvovali sveštenici otpadnici, često uz prisustvo plemkinja iz dvora. Žena bi ležala naga na oltaru držeći crne sveće, dok bi se nad njom izvodile satanističke molitve. Najgori deo ceremonije bio je ritual žrtvovanja novorođenčadi – njihova krv bi bila skupljana u pehar i korišćena kao deo obreda. Katarina je imala stalan izvor beba zahvaljujući svojoj mreži neudatih majki kojima je nudila utočište, a zatim ih varala govoreći im da će njihova deca biti usvojena.

Veštičarenje na kraljevskom dvoru

La Voazen je postala jedna od najpopularnijih osoba u dvoru Luja XIV. Njene usluge tražili su Françoa Anri de Monmoransi-Butevil (vojvoda od Luksemburga), Françoaz-Atanas de Rossuar Montespan (kraljeva ljubavnica), Olimp Mancini (grofica od Soasona), njena sestra Mari Ana Mancini (vojvotkinja od Buljona) i grofica de Gramont (poznata kao La Bel Hamilton).

Njen uspon je ubrzo postao problem. Madam de Montespan angažovala ju je da izvodi crne mise kako bi osigurala kraljevu ljubav. U 1667. godini, ceremonije su održane u kući u ulici de la Tanjer. Glasine su govorile da Montespan koristi poseban napitak i afrodizijak kako bi omamila kralja.

Luj XIV Foto: ICP, incamerastock / Alamy / Profimedia

Kada je Luj XIV 1679. godine počeo aferu sa Anželik de Fontanž, Montespan je zahtevala da ih La Voazen otruje. Isprva neodlučna, na kraju je Katarina pristala. Plan je propao, ali je u međuvremenu niz drugih dvorskih neprijatelja umro pod misterioznim okolnostima. Katarina je optužena za zločine, ali tokom mučenja nikada nije otkrila imena svojih klijenata. Smatra se da je odgovorna za smrt između 1.000 i 2.500 ljudi.

Spaljena na lomači

U međuvremenu, Montespan je i dalje bila jedna od najpoverljivijih osoba u dvoru. Kralj je nije povezao sa zločinima. Postoji čak i dokaz da je bila jedan od njegovih savetnika tokom suđenja.

U julu 1680. godine, Katarinina ćerka, Margerit, otkrila je da je Montespan bila majčina klijentkinja. Kralj nije odmah poverovao njenoj priči, ali je napisao pismo svom istražitelju u Lilu, 2. avgusta 1680. godine:

„Pošto sam video izjave Margerit Monvoazen, zatvorenice u mom zamku Vensen, moja namera je da sve pažljivo istražite...“

Madam Montespan Foto: FORGET Patrick/SAGAPHOTO.COM / Alamy / Profimedia

Katarina je spaljena na lomači 22. februara 1680. godine na Trgu Grev u srcu Pariza. Njenim pogubljenjem završena je jedna od najmračnijih epoha francuskog dvora.

Tokom istrage otkriveno je da je u njenom dvorištu bilo zakopano preko 250 tela novorođenčadi, što je dodatno potvrdilo užasavajuće glasine o njenim crnim misama i žrtvovanjima.

Njena sudbina ostala je zapečaćena, ali se ne zna šta se dogodilo sa njenom ćerkom Margerit. Da li ju je kralj zaštitio? Ili je ubijena u mračnim ulicama Pariza? Odgovor na to pitanje ostaje misterija. Montespan je umrla u maju 1707. godine, u 65. godini života, nikada ne odgovarajući za zločine koje je počinila zajedno sa Katarinom Monvoazen.

(Kurir.rs/ Žena)

