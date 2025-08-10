Sam Surijakumar, muzičar iz Londona koji je otkrio tumor na mozgu nakon epileptičnog napada

Fit i zdrav muzičar iz Londona, Sam Surijakumar (40), suočio se sa šokantnom dijagnozom tumora na mozgu nakon što mu se pojavila neuobičajena tegoba – jak miris izbeljivača, koji je prethodio snažnom epileptičnom napadu.

Neobičan simptom prerastao u borbu za život

Sam je prvi put osetio jak, hemijski miris dok je bio kod kuće. Pomislio je da je njegova supruga Sindu upravo očistila kupatilo.

Sam Surijakumar, muzičar iz Londona koji je otkrio tumor na mozgu nakon epileptičnog napada

„Miris je bio kao amonijak, ili neka sredina za čišćenje, toliko jak da sam imao osećaj da mi ispunjava usta“, rekao je.

Iako je osetio vrtoglavicu i slabost, nije odmah obratio pažnju.

Sledećeg jutra, dok je trenirao na otvorenom, miris se vratio — ali ovog puta, pratio ga je osećaj dezorijentacije. Na putu ka kući, u metrou, Sam je doživeo veliki epileptični napad (grand mal), poznat i kao toničko-klonički napad, tokom kog je izgubio svest i počeo nekontrolisano da se trza.

Probudio se 48 sati kasnije u bolnici

Sam Surijakumar, muzičar iz Londona koji je otkrio tumor na mozgu nakon epileptičnog napada

„Zatvorio sam oči u metrou i imao osećaj kao da je prošlo pola sata, a zapravo smo prešli samo jednu stanicu. Zaspao sam... a sledeće što pamtim je buđenje u bolnici dva dana kasnije“, ispričao je Sam, prenosi Dejli Mejl.

U ambulanti je pretrpeo još dva napada, a CT skener je pokazao „veliku senku“ na levoj strani mozga. Lekari su 4. februara 2024. dijagnostikovali tumor na mozgu, verovatno tumor niskog stepena – gliom.

Tumor se nalazi u delu mozga zaduženom za govor i pamćenje

Sam Surijakumar nakon hemioterapija

Kada su mu rekli da se tumor nalazi u regiji koja kontroliše govor, pokret i pamćenje, kaže da mu se ceo svet „srušio“.

„Mislio sam na svoje dve devojčice, koje su tada imale tri i pet godina“, rekao je. „U tom trenutku, sve postaje jasno – prioriteti se sami postave.“

Iako je bio u najboljoj formi do tada, lekari nisu odmah pristupili operaciji, jer bi intervencija mogla da pogorša stanje. Odlučeno je da se leče simptomi, a ne sam tumor. „Nisu hteli da diraju medveda“, slikovito je objasnio Sam.

Sam Surijakumar, muzičar iz Londona koji je otkrio tumor na mozgu nakon epileptičnog napada

Sada ide na kontrolne preglede svakih šest meseci, kako bi lekari procenili efekat terapije. Period koji opisuje kao „sedenje na klupi, ali sa nadom.“

