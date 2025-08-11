Slušaj vest

Dokumentarna serija na Netfliksu o misterioznom nestanku Ejmi Lin Bredli, koja je nestala bez traga 1998. godine tokom porodičnog krstarenja, izazvala je globalnu pažnju i podstakla pojavu novih tragova — više od dve decenije nakon što je mlada žena poslednji put viđena.

Nestanak bez traga tokom porodičnog odmora

Ejmi Lin Bredli, tada 23-godišnjakinja iz Virdžinije, nestala je 24. marta 1998. godine dok je bila na brodu Rhapsody of the Seas, luksuznom kruzeru kompanije Royal Caribbean, na krstarenju Karibima sa svojim roditeljima, Ronom i Ivom, i mlađim bratom Bredom.

Dan ranije, Ejmi i Bred su prisustvovali zabavi u brodskom noćnom klubu, gde je svirao muzičar Alister „Jelou“ Daglas, izvođač koji je nastupao na brodu. Oko 3:35 ujutru, Ejmi se vratila u svoju kabinu. Njen otac je oko 5:30 ujutru video kako spava na balkonu. Već u 6:15 – više je nije bilo. Uz nju su nestali i upaljač i cigarete.

Trenutak propusta – putnici su napustili brod

Roditelji su odmah obavestili osoblje kruzera i tražili da se putnicima zabrani iskrcavanje. Međutim, posada nije reagovala sve dok većina gostiju nije već napustila brod. Iako su pretraživani i brod i obala, kao i korišćeni helikopteri i radari, Ejmi nikada nije pronađena.

Godinama su kružile brojne teorije o tome šta se zapravo dogodilo – od nesreće, preko otmice, do trgovine ljudima. Ipak, ni jedna nije potvrđena.

Netflix dokumentarac doneo nove tragove

Producent serije na Netfliksu, Ari Mark, izjavio je da je reakcija publike bila neverovatna:

„Oduševljeni smo kako je serija primljena. Što više ljudi zna za Ejminu priču – veće su šanse da se sazna istina.“

Na pitanje da li su nakon emitovanja dobili nove informacije, Mark je rekao da su pristigle neke dojave:

„Imali smo nekoliko tragova, ali još ništa nije potvrđeno, i moguće je da su lažni. Celi projekat je pokrenut s jednim ciljem – da pronađemo Ejmi.“

Ejmina majka, Iva Bredli, izjavila je da su „presrećni što se napokon o Ejmi govori širom sveta“.

Ari Mark dodaje:

„Voleo bih da verujem da je Ejmi još živa, ali zvaničnih dokaza gotovo da i nema. Toliko je nejasnoća u ovom slučaju. Tada nije bilo mobilnih telefona, ni kamera. Ne možemo da pratimo ničije kretanje, što otežava potvrđivanje bilo koje činjenice.“

