Mladić imena Džordž (19) sa teškim opsesivno-kompulsivnim poremećajem pucao je sebi u glavu pokušavajući da izvrši samoubistvo, ali umesto da padne na mestu mrtav, metak je uništio samo deo njegovog mozga odgovoran za njegov opsesivno-kompulsivni poremećaj.

Naime, Džordž, devetnaestogodišnji student, patio je od iscrpljujućeg opsesivno-kompulsivnog poremećaja koji mu je onemogućavao normalan život, zbog čega je pokušao samoubistvo 1983. godine, ali je metak kalibra 22 nenamerno oštetio njegov levi frontalni režanj.

Ono što priču čini još neverovatnijom jeste da je pet godina kasnije postao je student sa odličnim rezultatima iz svih predmeta – što predstavlja jedan od najneobičnijih slučajeva slučajne psihohirurgije u istoriji medicine. ⁠⁠

Pre incidenta, Džordžov opsesivno-kompulsivni poremećaj je bio toliko težak da nije mogao da funkcioniše akademski ili društveno – provodio bi sate u ritualima u kupatilu i ponavljajućim ponašanjima, nesposoban da završi osnovne zadatke. Opsesivne misli i kompulsivno ponašanje potpuno su izbacili njegovo obrazovanje iz koloseka i ostavili ga beznadežnim u pogledu budućnosti.⁠⁠

Nakon što je pokušao sebi da prosvira glavu, metak se zaglavio u njegovom moždanom tkivu, uzrokujući ono za šta su neurohirurzi u početku strahovali da će biti razorna šteta. Međutim, zapanjujuće je da je oštetio specifične delove mozga povezane sa simptomima opsesivno-kompulsivnog poremećaja, dok je druge kognitivne funkcije ostavio netaknutim.⁠

Pet godina kasnije, Džordž se ne samo oporavio od povrede mozga, već je završio srednju školu i upisao fakultet, postigavši sve odlične ocene – nešto što bi bilo nemoguće tokom vrhunca njegovog opsesivno-kompulzivnog poremećaja.

