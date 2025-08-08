Adam Rajner, čovek koji je bio i patuljak i džin

Nije poznato da li je Adam Rajner, koji je sa 21 godinom imao manje od pet stopa visine, ikada poželeo da poraste. Ali ako jeste, njegova priča bi savršeno oslikavala izreku: "Pazi šta želiš."

Nema mnogo poznatih ličnih detalja iz života Adama Rajnera, jer je njegova neobična i do tada neviđena medicinska pojava ono što je ostalo zabeleženo. Ono što se zna često je vremenom postajalo legendarno i nenamerno preuveličano. Međutim, priča Adama Rajnera ne zahteva nikakvo ulepšavanje.

Adam Rajner je jedina poznata osoba u istoriji koja je bila zabeležena i kao patuljak i kao džin – medicinsko čudo koje je nastalo kao rezultat kombinacije patuljastog rasta i tumora u hipofizi, što je ostavilo lekare u šoku i neverici. Nažalost, njegovo stanje bilo je praćeno i nizom drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.

Rani život Adama Rajnera

Adam Rajner rođen je u Gracu, u Austriji, 1899. godine, od roditelja prosečne visine. Ipak, već u ranim godinama bilo je jasno da je njegov rast drastično usporen. Čak i u odraslom dobu, Adam je i dalje bio veličine deteta.

Kada je izbio Prvi svetski rat, pokušao je da se prijavi u vojsku, ali je zbog svoje „izuzetno male“ visine upućen na seriju testova kako bi se utvrdilo da li je podoban. Sa visinom od svega 138 cm lekari su ga klasifikovali kao patuljka i proglasili nesposobnim za vojnu službu. Prema portalu IFL Science, donja granica visine bila je 147 cm.

Najupadljivija i neobična stvar kod Rajnerovog patuljastog rasta bila je veličina njegovih šaka i stopala – bila su prevelika za njegovo telo. Iako nizak, nosio je broj obuće 43. Samo godinu dana kasnije, Adam je porastao za još 5 cm, i ponovo pokušao da se prijavi u vojsku, ali je ponovo bio odbijen. I pored rasta, i dalje je bio prekratak za službu. Međutim, sudbina je imala drugačije planove.

Mislili su da će ostati patuljak

Čak i 1920. godine, Rajner je bio ispod prosečne visine. Zdravstveni kartoni pokazuju da je bio i prilično mršav i neuhranjen. U svojoj 21. godini, kada rast kod ljudi obično prestaje, svi – uključujući i lekare – smatrali su da je njegovo telo završilo sa rastom i da će zauvek ostati patuljak.

Ali onda se dogodilo nešto neverovatno. Rajner nije samo porastao za još nekoliko centimetara – počeo je da raste alarmantnom brzinom, bez znakova zaustavljanja. U roku od deset godina, kada je zakoračio u svoje rane tridesete, Rajner je prešao visinu od dva metra – i postao jedan od najviših ljudi u istoriji.

Iznenadni rast Adama Rajnera

Lekari su bili zapanjeni. Dvojica lekara, dr A. Mandl i dr F. Vindholc, počeli su da ispituju Rajnera 1930. godine. Posumnjali su da Rajner ima određeni tip tumora koji je izazvao ekstremni slučaj akromegalije – stanja koje nastaje usled tumora u hipofizi, što dovodi do prekomernog lučenja hormona rasta, uzrokujući abnormalan rast lica, šaka i stopala.

Ovo stanje je poznato kod poznatih ličnosti kao što su rvač Andre Džin ili glumac iz serije „Munsters“, Fred Gvin. Simptomi uključuju uvećane šake i stopala, što su lekari primetili i kod Rajnera. Vremenom je njegovo lice postajalo kvadratnije, vilica i obrve sve izraženije. Takođe je bio hronično umoran – još jedan čest simptom akromegalije.

U izveštaju iz 1961. godine, koji je napisao dr Oskar Hirš, jedan od lekara koji je proučavao Rajnera, navedeno je da nije mogao da napravi „normalan ugriz“ zbog velike veličine jezika. Takođe je počeo da gubi sluh u 26. godini. Zbog brzog rasta, Rajner je razvio probleme sa kičmom, koja je počela da se krivi u stranu kako je njegov rast nastavljao. Lekari su tada potvrdili svoju sumnju – u pitanju je zaista bio tumor hipofize.

Hrabri operativni zahvat

Tumor je rastao više od deset godina, ali su Mandl i Vindholc ipak odlučili da pokušaju da ga uklone hirurškim putem. U to vreme, ovakva operacija bila je izuzetno rizična, jer se moralo raditi veoma blizu vitalnih delova mozga.

Dana 2. decembra 1930. godine, Rajner je operisan. Operaciju je izveo Oskar Hirš, i srećom bila je uspešna. Nakon nekoliko meseci, Rajner se vratio na kontrolu. Lekari su sa olakšanjem konstatovali da mu se visina nije promenila – nije bilo novih naglih skokova u rastu. Ipak, krivljenje kičme bilo je još izraženije, što je ukazivalo da on i dalje raste, iako sporijim tempom.

Nažalost, njegovi zdravstveni problemi su se nastavili. Počeo je da gubi vid na desno oko, a kako je ulazio u srednje godine, krivljenje kičme se pogoršavalo, a vid se sve više gubio. Neki izveštaji kasnije su tvrdili da je Rajner veći deo vremena bio vezan za krevet i nesposoban da brine o sebi, jer je navodno poslednje godine života proveo u domu za stare u Austriji.

Iako je zaista živeo u domu, prema Hiršovom izveštaju, Rajner je bio sposoban da se sam brine o sebi i nikada nije bio prikovan za krevet.

- Bio je nespretan, ali ljubazan prema svojim cimerima - napisao je Hirš, pozivajući se na izveštaj lekara iz doma.

Adam Rajner je umro u 51. godini nakon operacije zbog perforacije debelog creva i peritonitisa. Nije urađena obdukcija. U trenutku smrti, Rajner je, prema većini procena, bio visok 234 cm, mada neki izvori navode i 238 cm. I dalje je jedina osoba u istoriji koja je tokom života bila klasifikovana i kao patuljak i kao džin.

