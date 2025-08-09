Slušaj vest

Mišel "Šeli" Knotek godinama je glumila brižnu suprugu i majku u malom mestu Rejmond, u saveznoj državi Vašington. Živela je u naizgled mirnom domaćinstvu sa mužem Dejvidom i njihove tri ćerke, a često je pružala utočište prijateljima i rodbini koji su prolazili kroz teške životne periode.

Međutim, iza zatvorenih vrata njihove kuće odvijala se prava noćna mora. Gosti koje su ugostili počeli su da nestaju – i niko ih više nikada nije video.

Mračna prošlost Šeli Knotek

Rođena 15. aprila 1954. godine, Mišel “Šeli” Knotek nikada nije otišla daleko od rodnog Rejmonda. Čak ni tokom izdržavanja kazne nije bila dalje od dva sata vožnje od mesta u kojem je odrasla.

Prema rečima novinara „Njujork tajmsa“ Grega Olsena, koji je 2019. godine objavio knjigu If You Tell o ovom slučaju, Šelino detinjstvo bilo je obeleženo traumama.

Najstarija od troje dece, Šeli je sa braćom živela s majkom Šeron, koja je bila alkoholičarka i mentalno obolela. Porodica veruje da je Šeron bila uključena u rizičan način života, moguće i prostituciju. Porodično okruženje bilo je haotično i nasilno, a sve se dodatno pogoršalo kada je Šeron napustila decu. Šeli je tada imala samo šest godina.

Umesto da brine o mlađoj braći, ona ih je psihički zlostavljala i maltretirala.

Otac i maćeha – početak novih tenzija

Deca su potom prešla da žive kod oca Lesa Votsona i njegove nove supruge Laure Stolings. Les je bio uspešan preduzetnik, a Laura oličenje lepote 1950-ih godina. Međutim, Šeli nikada nije prihvatila svoju maćehu. Mrzela ju je i to nije krila.

U 13. godini, Šelina majka Šeron umrla. Les je rekao da je tada živela na ulici, bila beskućnica i alkoholičarka, te da je umrla od posledica prebijanja.

Mišel Šeli Knotek Foto: printscreen/youtube/this is MONSTERS

"Šeli nikada nije postavila nijedno pitanje o majci", rekla je Laura.

Umesto toga, nastavila je da maltretira braću – optužujući ih za sopstvene greške i izazivajući stalne sukobe. Paul, jedan od braće, imao je problema sa socijalnim ponašanjem, dok je drugi, Čak, bio povučen i nikada nije govorio – jer je Šeli govorila umesto njega.

Ali nije se radilo samo o dečijem zadirkivanju. "Sečem staklo na sitne komade i stavljam ga u njihovu obuću. Ko normalan radi takve stvari?" ispričala je Stolings.

Šeli kao večita žrtva – ali nikada zaista nevina

Marta 1969. godine, 14-godišnja Šeli nije došla kući iz škole. Njeni staratelji su bili zabrinuti, pa su pozvali školu. Rečeno im je da se Šeli nalazi u centru za maloletnike. Istina je bila šokantna — Šeli je optužila sopstvenog oca za silovanje.

Mišel Šeli Knotek Foto: printscreen/youtube/this is MONSTERS

Laura Stolings je kasnije u njenoj sobi pronašla stari broj časopisa True Confessions sa naslovom: „IMALA SAM 15 GODINA KADA ME JE OTAC SILOVAO!“ Ispostavilo se da je Šeli lagala.

Medicinski pregledi su to potvrdili, a psihološke terapije nisu dale nikakve rezultate. Šeli je odbijala da prizna bilo kakvu odgovornost i sebe je predstavljala kao večitu žrtvu.

Kasnije je otišla da živi kod Laurinih roditelja, ali je i tamo izazivala haos. Decu koju je čuvala zatvarala je u sobe i blokirala vrata nameštajem. Jednom je čak lažno optužila sopstvenog dedu za zlostavljanje.

Serija manipulacija i brak sa Dejvidom

Niz manipulacija, laži i nasilja Šeli je nastavila i kao odrasla osoba – kroz dva braka, rođenje dve ćerke, Niki i Sami, i sve do 1982. godine kada je upoznala građevinca i ratnog veterana Dejvida Knoteka. Venčali su se 1987. godine.

Već sledeće godine, Šeli je dovela prvu žrtvu u njihov dom...

Porast nasilja: Kada je pakao počeo

Prva žrtva Šeli Knotek stigla je u njihov dom 1988. godine – bio je to njen trinaestogodišnji nećak Šejn Votson. Njegov otac, član bajkerske bande, nalazio se u zatvoru, dok majka nije mogla da se brine o njemu.

Ubrzo po dolasku, Šejn je postao meta brutalnog i neprekidnog zlostavljanja. Šeli je nazvala svoj metod kazne „valjanje“ – što je podrazumevalo da deca stoje naga napolju, dok ih ona poliva hladnom vodom. Sve to – za najmanje prestupe, poput odlaska u toalet bez dozvole.

Njene ćerke, Niki i Sami, takođe su bile žrtve. Terala ih je da joj daju šake stidnih dlačica, a kažnjavala ih je zatvaranjem u kavez za pse. Jednom prilikom, Šeli je Niki glavom probila staklena vrata, pa rekla:

„Vidi šta si me naterala da uradim.“

Šejn Votson sa Šelinim ćerkama Foto: printscreen/youtube/this is MONSTERS

U tom periodu, jedino dete koje nije bilo izloženo zlostavljanju bila je njena najmlađa ćerka Tori – ali ni to nije dugo potrajalo. U međuvremenu, prisiljavala je Šejna i Niki da zajedno igraju goli dok se ona smejala.

Zatim bi im, nakon tortura, pokazivala „ljubavne bombe“ pažnje – gestove nežnosti kako bi ih dodatno zbunila i kontrolisala.

Kejti Loreno: Prva žrtva smrti

U decembru 1988. godine, u Šelin dom se doselila i njena prijateljica iz mladosti, Kejti Loreno, nakon što je ostala bez posla. U početku je sve delovalo prijateljski – ali vrlo brzo, Kejti je postala nova žrtva.

Tretirala ju je isto kao i ostale: prisiljavala je da gola obavlja teške fizičke poslove, noću je drogirala i primoravala da spava pored kotla u podrumu.

Godine 1994. Šeli Knotek je prešla granicu – ubistvom.

Kejti je do tada izgubila preko 45 kilograma, telo joj je bilo prekriveno modricama i ranama. Nakon jedne naročito brutalne epizode, pala je u nesvest. Dejvid Knotek je pronašao kako se guši u sopstvenoj povraćki. Pokušao je da je reanimira, ali bezuspešno.

„Znao sam da treba da pozovem hitnu pomoć,“ rekao je kasnije, „ali nisam želeo da policija sazna. Bojao sam se za Šel, za decu… Nisam znao šta da radim.“

Na Šelino insistiranje, Dejvid je spalio Kejtino telo, a zajedno su prosuli pepeo. Ako bi ih neko pitao, tvrdila je da je Kejti „pobegla sa ljubavnikom“.

Šejn Votson: Svedok koji je znao previše

U februaru 1995. godine, Šejn je odlučio da pobegne. Imao je fotografije Kejti, koje je tajno snimao – prikazujući je izgladnelu i prebijenu. Pokazao ih je Niki i rekao da planira da ode u policiju.

U strahu, Niki je o svemu obavestila majku.

Šeli je tada naterala muža da upuca dečaka u glavu. On je poslušao.

Njegovo telo su spalili i pepeo bacili u vodu.

„Mama je mogla da upravlja Dejvidom jer – iako ga volim – on je slab muškarac“, rekla je kasnije Sami. „Mogao je da bude divan muž nekoj ženi, ali umesto toga – uništila mu je život.“

Poslednje žrtve: Ron i Džejms

Godine 1999. u kuću Knotekovih uselio se još jedan čovek u nevolji – Ron Vudvort, 57-godišnji ratni veteran koji se borio sa zavisnošću. Šeli ga je nazivala „ružnim ološem“, i tvrdila da će ga izlečiti – batinama i tabletama.

Zabranila mu je korišćenje toaleta, tera ga da pije sopstveni urin i da prekine sve kontakte s porodicom. Zatim mu je naredila da skoči sa krova kuće. Nije umro, ali je ostao teško povređen. Kao „lečenje“, Šeli mu je na rane sipala izbeljivač.

Umro je od posledica mučenja u avgustu 2003. godine.

Telo je prvo držala u zamrzivaču, a prijateljima rekla da je „otišao da radi u Takomu“. Na kraju, Dejvid ga je zakopao u dvorištu.

Ron Vudvort - ratni veteran Foto: printscreen/youtube/this is MONSTERS

U međuvremenu, Šeli je preuzela brigu o 81-godišnjem Džejmsu Meklintoku, koji joj je navodno zaveštao nasledstvo od 140.000 dolara. Ubrzo nakon smrti njegovog psa, Džejms je pao i udario glavu – i preminuo. Policija nikada nije uspela da Šeli dokaže krivicu.

Konačno razotkrivanje: Ćerke koje su progovorile

U tom trenutku, starije ćerke su već bile otišle, ali je najmlađa, Tori, postajala svesna horora. Kada im je ispričala šta misli da se dogodilo Vudvortu, Niki i Sami su je naterale da prikupi njegove stvari i dokaze.

Tori je najmlađa ćerka koja je ceo slučaj prijavila policiji Foto: printscreen/youtube/this is MONSTERS

Policija je 2003. godine pretražila imanje i pronašla telo. Šeli i Dejvid Knotek uhapšeni su 8. avgusta 2003.

Tori je tada dodeljena Sami na starateljstvo.

Dejvid je priznao ubistvo Šejna i sahranu Rona, pa je osuđen na 13 godina zatvora. Šeli je dobila 22 godine za ubistvo Kejti i ubistvo iz nehata Rona Vudvorta.

Život posle monstruma

Dejvid Knotek u policiji Foto: printscreen/youtube/this is MONSTERS

„Ako se ikada pojavi pred mojim vratima, mogu da zamislim sebe kako zaključavam sve brave i zovem policiju iz kupatila“, rekla je Sami.

Danas su Niki i Sami u 40-im godinama i žive u Sijetlu. Tori je, želeći novi početak, odselila u Kolorado.

Dejvid je pušten na uslovnu i pokušao da se pomiri sa ćerkama Foto: printscreen/youtube/this is MONSTERS

Godine 2018. Dejvid je pušten na uslovnu i pokušao da se pomiri sa ćerkama. Tori i Sami su mu oprostile – smatrajući ga još jednom žrtvom Šeli Knotek.

Niki mu nikada nije oprostila.

Šeli Knotek je puštena nakon 18 godina zatvora Foto: printscreen/youtube/this is MONSTERS

Šeli Knotek je, nakon samo 18 godina zatvora, puštena 8. novembra 2022. godine iz ženskog zatvora u Gig Harboru, u 68. godini života. Od tada – potpuno je nestala iz javnosti. Šta će biti sledeće? Svi strepe da njena priča još nije gotova.

