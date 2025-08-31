Slušaj vest

Alisa Bustamente (15) delovala je kao obična tinejdžerka. Prijatelji su za nju često govorili da je uvek bila toliko draga da su je baš svi voleli. Ipak, duboko ispod te simpatičnosti krila se znatno mračnija ličnost.

Možda je to iznenadilo njene prijatelje i porodicu, ali njen virtuelni alter ego predvideo je njeno najmonstruoznije delo: ubistvo devetogodišnje Elizabet Olen.

Alisa Bustamante i njeno problematično detinjstvo

Između 2002. i 2009. godine Alisa je odrastala kod svojih bakе i dede. Njena majka, Mišel Bustamante, imala je istoriju zloupotrebe droga i alkohola, što je dovelo do krivičnih prijava i zatvorske kazne. Otac, Cezar Bustamante, služio je zatvor zbog napada. Zbog toga su bake i deka dobili zakonsko starateljstvo nad Alisom i troje njene mlađe braće i sestara u Kaliforniji. Da bi pobegla od problema, porodica se preselila u ruralni krajoliki ranč u St. Martinsu, Misuri, zapadno od Džeferson Sitija.

Uprkos porodičnim teškoćama, Alisa je u srednjoj školi bila učenica sa visokim ocenama. Delovala je kao normalna tinejdžerka - baka i deka su joj pružili stabilan dom koji joj roditelji nisu mogli. Prijatelji su govorili da je pisala pesme i bila šaljiva. Redovno je išla u Crkvu Isusa Hrista Svetaca Poslednjih Dana, gde je učestvovala u omladinskim aktivnostima.

Pokušaj samoubistva

Međutim, 2007. godine Alisa je pokušala da izvrši samoubistvo. Nakon deset dana u psihijatrijskoj bolnici u St. Martinsu, stavili su je na antidepresive. Uprkos tome, često se sekla (samopovređivala) i pokazivala prijateljima ožiljke na zglobovima. Međutim, onlajn Alisa je bila potpuno druga osoba. Na Twitteru (sadašnjem X) često je pisala da mrzi autoritete.

- Loše odluke prave sjajne priče - bila je jedna od njenih sumnjivih objava.

Na YouTube-u i MySpace-u kao hobije je navodila „ubijanje ljudi“ i „sečenje“. Takođe je objavila video gde je pokušavala da natera svoju braću da dodirnu električnu ogradu.

Ubistvo Elizabet Olen

Dana 21. oktobra 2009. godine, Alisa je u delo sprovela svoje najmračnije fantazije. Elizabet Olen, devetogodišnja devojčica koja je živela nekoliko kuća dalje, često je dolazila da se igra sa Alisomm i njenom braćom i sestrama. Tog dana, njena majka Patrisija Preis kaže da je Elizabet molila da ide kod Alise da se igra. Kada se do 18 sati te večeri Elizabet nije vratila kući, njena majka znala je da nešto nije u redu.

Alisa Bustamante

Sledećeg dana, agenti FBI su ispitali Alisu i zaplenili njen dnevnik. Iza kuće su pronašli plitak grob u obliku ljudske figure. Alisa je rekla da joj je samo zabavno da kopa rupe. Kasnije je otkriven još jedan plitak grob prekriven lišćem — telo Elizabet je bilo unutra. Alisa je uhapšena i optužena za ubistvo prvog stepena. Svi su bili zatečeni.

- Pre svega ovoga, pre svega što se desilo, ona je bila normalna 15‑godišnjakinja. Ovo zaista nije bila ona. Ovo nije bila Alisa koju sam ja poznavala - rekla je njena prijateljica za KRCG.

Tok suđenja i sporazum o priznanju

Prema New York Daily News, u njenom dnevniku otkriven je jeziviji prikaz - iako je pokušala da prekrije deo teksta modrom tintom, istražitelji su otkrili original koji glasi:

- Upravo sam nekoga ubila. Udavila sam je, prerezala joj grlo i zabola je nož u grudi — sad je mrtva. Ne znam kako se osećam. Bilo je fantastično. Kad prevaziđeš ono "o moj Bože, ne mogu ovo" osećanje, postaje prilično prijatno. Sada sam malo nervozna i drhtim. Ok, moram sad u crkvu… lol.

Alisa Bustamante

Na sudu je Alisa priznala ubistvo Elizabet Olen. Izjavila je da ju je udavila, prerezala joj vrat i zabola nož u grudi. Nakon toga, sahranila je telo u ručno iskopanom plitkom grobu iza kuće. Odbrana je isticala teško detinjstvo kao olakšavajuću okolnost, ali sudija je odlučio da će Alisa biti suđena kao odrasla osoba.

Nekoliko nedelja pre suđenja, 2012. godine, Alisa je prihvatila sporazum o priznanju za ubistvo drugog stepena kako bi izbegla smrtnu kaznu. Time je stekla pravo da traži uslovnu slobodu za 30 godina. Godine 2014, uz novog advokata, tvrdila je da ne bi prihvatila sporazum da je znala za predstojeću odluku Vrhovnog suda SAD o maloletnicima u slučajevima ubistva. Sudija je odbio zahtev za preispitivanje kazne.

Gde je Alisa Bustamante danas?

Patrisija Preis, majka Elizabet Olen, smatrala je da je prvobitna kazna previše blaga. U sudu je Alisu nazvala čudovištem i rekla da mrzi sve u vezi s njom. Njena beseda bila je toliko snažna da je sudija morao da zamoli da prestane.

Patrisija je 2015. podnela tužbu za pogrešnu smrt, a dve godine kasnije nagodili su se na 5 miliona dolara. U tužbi je bila uključena i bolnica u kojoj je Alisa lečena, jer je Patrisija smatrala da je zdravstveni sistem trebao uočiti njene nasilne tendencije i sprečiti tragediju.

Alisa Bustamante

Sud je odbio tužbu protiv bolnice, ali Alisa će na kraju morati da isplati 5 miliona dolara, plus kamatu od 9% godišnje — dok dug ne bude vraćen. Bez obzira na sudski ishod, ostaje činjenica: jedna devojčica je izgubila život zbog nekontrolisanih i nasilnih fantazija problematične tinejdžerke.

