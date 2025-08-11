Gvozdena šipka od 6 kilograma probila mu lobanju i prednji režanj mozga, a on nije ni trepnuo: Bio je svestan, a onda je ustao na noge, evo kako je preživeo
Železnički nadzornik Finez Gejdž, još 1984. godine, postao je svetska senzacija nakon što je preživeo stravičnu nezgodu
Godine 1848, železnički nadzornik Finez Gejdž preživeo je jednu od najpoznatijih povreda mozga u istoriji — gvozdena šipka od 6 kilograma probila mu je lobanju i prednji režanj mozga, ali je ostao pri svesti i uspeo je da ustane.
Iako se fizički oporavio, Gejdževa ličnost se dramatično promenila. Nekada odgovoran i druželjubiv, postao je impulsivan, psovao je i bio nepredvidiv — njegovi prijatelji su govorili da on više nije “Gejdž.” Ova transformacija postala je rano i snažno svedočanstvo koje povezuje prednji režanj mozga sa ličnošću i ponašanjem.
Njegov slučaj je izazvao tadašnje ideje o mozgu u 19. veku, pomažući nauci da se pomeri od frenologije (proučavanja ispupčenja na lobanji) ka neurologiji. Gejdž je dokazao da specifični delovi mozga — kao što je prefrontalni korteks — imaju ključnu ulogu u donošenju odluka, samokontroli i emocijama. Njegovo preživljavanje je takođe jedan od prvih dokumentovanih primera neuroplasticiteta — sposobnosti mozga da se prilagodi posle traume.
Priča o Gejdžu nije se završila njegovim propadanjem. On je na kraju uspeo da povrati strukturu u svom životu, radeći godinama kao vozač pozornice u Čileu, što je zahtevalo planiranje i koncentraciju — pokazujući rane znake oporavka mozga i otpornosti.
Moderni snimci mozga potvrđuju da je oštećenje bilo lokalizovano u levom prednjem režnju, uništivši oko 11% bele moždane mase i 4% kore. Iako je njegova povreda izazvala poremećaj u ponašanju, ona je takođe pokrenula dug put neuro nauke u mapiranju uma.
Kada je Gejdž umro 1860. godine, verovatno od epilepsije povezane sa povredom, ostavio je iza sebe ne samo probijenu lobanju, već i nasleđe koje je zauvek oblikovalo nauku o mozgu. Šipka koja ga je probola, kao i njegova lobanja, sada su izloženi u Medicinskoj školi Harvarda.

