Slušaj vest

Godine 1848, železnički nadzornik Finez Gejdž preživeo je jednu od najpoznatijih povreda mozga u istoriji — gvozdena šipka od 6 kilograma probila mu je lobanju i prednji režanj mozga, ali je ostao pri svesti i uspeo je da ustane. ⁠

Iako se fizički oporavio, Gejdževa ličnost se dramatično promenila. Nekada odgovoran i druželjubiv, postao je impulsivan, psovao je i bio nepredvidiv — njegovi prijatelji su govorili da on više nije “Gejdž.” Ova transformacija postala je rano i snažno svedočanstvo koje povezuje prednji režanj mozga sa ličnošću i ponašanjem. 

Njegov slučaj je izazvao tadašnje ideje o mozgu u 19. veku, pomažući nauci da se pomeri od frenologije (proučavanja ispupčenja na lobanji) ka neurologiji. Gejdž je dokazao da specifični delovi mozga — kao što je prefrontalni korteks — imaju ključnu ulogu u donošenju odluka, samokontroli i emocijama. Njegovo preživljavanje je takođe jedan od prvih dokumentovanih primera neuroplasticiteta — sposobnosti mozga da se prilagodi posle traume. 

Priča o Gejdžu nije se završila njegovim propadanjem. On je na kraju uspeo da povrati strukturu u svom životu, radeći godinama kao vozač pozornice u Čileu, što je zahtevalo planiranje i koncentraciju — pokazujući rane znake oporavka mozga i otpornosti. ⁠

moždani udar shutterstock_1423084877.jpg
Foto: Shutterstock

Moderni snimci mozga potvrđuju da je oštećenje bilo lokalizovano u levom prednjem režnju, uništivši oko 11% bele moždane mase i 4% kore. Iako je njegova povreda izazvala poremećaj u ponašanju, ona je takođe pokrenula dug put neuro nauke u mapiranju uma. 

Kada je Gejdž umro 1860. godine, verovatno od epilepsije povezane sa povredom, ostavio je iza sebe ne samo probijenu lobanju, već i nasleđe koje je zauvek oblikovalo nauku o mozgu. Šipka koja ga je probola, kao i njegova lobanja, sada su izloženi u Medicinskoj školi Harvarda. 

(Kurir.rs/Facts)

Ne propustiteLudi svetPar pokušao da snimi smešan video, pa napravili karambol: Kad je shvatila šta je uradila više joj ništa nije bilo zabavno (VIDEO)
Devojka zaglavila dečku ruku u usta 1.jpg
ŽivotJedno lice mu je bilo lepo kao san, a na potiljku je imao "đavoljeg blizanca": Šaputao mu je grozne stvari, mladić digao ruku na sebe, a onda se desio obrt
Edvard 1.jpg
ZanimljivostiNapravio sam 250.000 koraka za nedelju dana da bih video šta će se desiti mom telu: Rezultati su me potpuno šokirali
Screenshot 2025-01-15 101203.png
ZanimljivostiNaučnici otkrili da stare knjige sadrže štetnu materiju opasnu po zdravlje: "Izloženost može dovesti do mnogih oštećenja organa"
profimedia0461431983.jpg

Bonus video: Ana je medicinski fenomen - može da priča samo u Soko Banji

ČUDO ILI MEDICINSKI FENOMEN!? Ana može da priča SAMO u Soko Banji! (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija