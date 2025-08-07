Slušaj vest

Jedan DNK test, kupljen iz čiste zabave, pretvorio je život jedne porodice iz Jute u pravu emotivnu buru. Dona i Vaner Džonson odlučili su da testiraju svog 12-godišnjeg sina iz radoznalosti, ne sluteći da će otkriće koje sledi promeniti sve što su znali o sopstvenoj porodici.

Rezultat koji je promenio sve

Naizgled bezazlena ideja da DNK testom otkriju nešto više o poreklu svog deteta brzo se pretvorila u noćnu moru. Kada su rezultati stigli, šok je bio potpun: test je pokazao da Vaner nije biološki otac deteta koje su odgajali s ljubavlju više od decenije.

„Video sam Donino ime kao majku, a ispod je pisalo ‘otac nepoznat’. Bio sam u šoku. Pomislio sam: kako to mislite, otac nepoznat, ja sam njegov otac“, ispričao je Vaner za ABC4 News.

Dona i Vaner Džonson Foto: Printscreen YouTube

Kobna greška klinike

Dona i Vaner su još 2007. godine prošli kroz proces vantelesne oplodnje (IVF) u nadi da će postati roditelji. Međutim, test je otkrio da je tokom procesa došlo do zamene sperme – Donina jajna ćelija oplođena je spermom nepoznatog donora.

Sumnje su se pojačale kada su DNK rezultati pokazali da stariji sin Vanera i Done deli samo polovinu DNK sa mlađim, što znači da su – polubraća.

„Zamislite da vam neko kaže da se desila greška, i da to dete koje volite svim srcem zapravo nije vaše dete u biološkom smislu. Šta onda?“, rekla je Dona.

Istina posle godinu dana

Roditelji su čuvali istinu od sina skoro godinu dana, dok nisu bili sigurni kako da mu je saopšte. Tek kada su odlučili da pokušaju da pronađu biološkog oca, razgovarali su s dečakom i objasnili mu sve.

Neverovatnim spletom okolnosti, ispostavilo se da je par koji je donirao spermu istog dana boravio u istoj klinici. Vaner je uspeo da pronađe biološkog oca i stupi u kontakt s njim. Taj telefonski razgovor nazvao je „najluđim u životu“.

Dona i Vaner Foto: Printscreen/Facebook

Tužba protiv klinike i razočaranje u sistem

Oba para – i oni čije su ćelije zamenjene, i oni koji su „neplanirano“ postali roditelji – odlučili su da tuže kliniku zbog fatalne greške.

„Očekivali smo bar trunku empatije, ali komunikacija s njima je bila hladna i bez imalo razumevanja. Napravili su katastrofalnu grešku, a ponašaju se kao da ništa nije bilo“, izjavio je Vaner.

Ljubav jača od genetike

Uprkos šoku, razočaranju i osećaju izdaje, Dona i Vaner ne dozvoljavaju da ih biološka istina udalji od deteta koje su odgajali.

„Ljubav prema našem sinu se nikad nije promenila. On je i dalje naše dete. To što DNK kaže drugačije – ne menja ništa u našim srcima“, poručili su.

Ova dirljiva priča postavlja važno pitanje: da li je roditelj onaj koji donira genetski materijal – ili onaj koji pruža ljubav, sigurnost i brigu iz dana u dan?

