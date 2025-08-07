Slušaj vest

Karmen Andrade, influenserka koja otvoreno govori o svom životu kao sijamska bliznakinja, otkrila je da se u tajnosti udala za svog dugogodišnjeg dečka Danijela Makormaka. Venčanje je održano u Konektikatu, u veoma intimnoj atmosferi.

“Pobegli smo i venčali se u oktobru, sa našim porodicama”, rekla je Karmen za emisiju TODAY.

Ceremonija je bila mala i održana je na mostu Lover’s Leap iznad reke Hausatonik u mestu Nju Milford. Karmen je prekršila tradiciju i nosila smaragdnozelenu haljinu sa šljokicama, ali kaže da ne žali zbog toga.

“Nisam nosila belo. Ne kajem se. Ne volim belo. To jednostavno nije moj stil”, rekla je Karmen.

Danijel (28) se uklopio u njen stajling – nosio je tamno odelo sa leptir mašnom u istoj nijansi zelene, uz suncokret kao ukras, koji se slagao sa Karmeninim cvetnim bidermajerom. Njih dvoje su bili presrećni što su načinili ovaj korak, a kada je Karmen objavila vest svojim pratiocima, svi su bili iznenađeni – jer su to uradili potpuno u tajnosti.

“Moramo da podelimo još nešto prilično važno. Udala sam se”, rekla je Karmen u videu na Jutjubu.

Zatim je pokazala burmu, a Lupita, njena sestra sijamka, je dodala: “Ja nisam.”

Karmen je jasno stavila do znanja da je njen muž oženio samo nju, a ne i njenu sestru. Lupita, koja je trenutno singl, identifikuje se kao aseksualna i aromantična, i ne razmišlja o braku. “Ne želim da se udam. Razlog? Zato što ne želim”, rekla je kratko u videu.

Sestre su ranije objasnile kako su spojene – kažu da većina ljudi nikada nije srela sijamske bliznakinje. Povezane su u predelu trupa i dele karlicu. Ipak, svaka ima svoje srce i ne dele mozak.

Imaju delove tela koji su međusobno povezani, uključujući digestivni i reproduktivni sistem, ali su naglasile da svaka ima svoj “deo tela” kada je reč o fizičkim osećajima.

Kada je reč o ljubavi i zabavljanju, njih dve su potpuno različite

Karmen je svog sadašnjeg muža upoznala preko aplikacije Hinge, i priznala da joj je bilo “prilično neugodno” da napiše da je sijamska bliznakinja u profilu. “Naravno da sam bila potpuno iskrena od početka. To je bio proces učenja za sve nas. Morali smo otvoreno da razgovaramo o granicama – šta je prihvatljivo, a šta nije”, rekla je.

Dodala je i da nemaju seksualne odnose, zbog prisustva njene sestre.

“Nismo intimni na taj način, i njemu je to u redu”, izjavila je.

Na pitanje da li joj je Lupita bila dobra podrška u ljubavi, Karmen je uz osmeh priznala da nije, a Lupita je dodala:

“Sprdam se sa njima.” Na kraju, Karmen je istakla da je odmah znala da je Danijel drugačiji od svih prethodnih.

“Odmah mi je bilo jasno da je Danijel poseban, jer me nije prvo pitao o mom stanju. Imam socijalnu anksioznost, i često sam u poslednjem trenutku otkazivala dejtove, ali s njim sam bila potpuno smirena”, rekla je za TODAY.

