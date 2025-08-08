Slušaj vest

Tužilaštvo je pokrenulo je istragu za ubistvo iz nehata povodom smrti 64-godišnje Marije Mendo iz Sandriga, koja je 4. marta primljena na psihijatrijsko odeljenje bolnice San Bortolo, a preminula deset dana kasnije od iznenadnog srčanog zastoja.

Slučaj iz Vićence je dobio novi obrt kada je porodica, dve nedelje nakon sahrane, primila anonimno pismo sa ozbiljnim optužbama na račun bolničkog osoblja. Marija Mendo nije bolovala od ozbiljnih bolesti, zbog čega je bolnica odmah naložila internu obdukciju.

U pismu bile ozbiljne optužbe

profimedia-0678118982.jpg
Marija je umrla od srčanog zastoja, naveli su lekari Foto: A3464 Rainer Jensen / DPA / Profimedia

Međutim, porodica je i dalje gajila sumnje, posebno nakon što je, 28. marta, sin preminule u poštanskom sandučetu svoje majke pronašao anonimno pismo uznemirujuće sadržine.

Prema navodima, pismo je bilo ručno napisano, ali su slova oblikovana pomoću šablona, čime je onemogućeno prepoznavanje rukopisa. Na koverti se nalazio logo USL 8 Berica iz Vićence. U pismu su iznete teške optužbe na račun bolničkog osoblja, uz tvrdnju da je smrt izazvana medicinskom greškom, te poziv porodici da sprovede dalju istragu.

Šokirana zabrinuta žena čita pismo
U pismu su iznete teške optužbe na račun osoblja Foto: Shutterstock

„Već smo bili sumnjičavi zbog načina na koji je majka preminula“, navela je porodica preko advokata Eduarda Melea i Fabija Fuskа, dodajući da ih je pismo podstaklo da podnesu krivičnu prijavu.

Nedostatak toksikoloških analiza

Medicinsko osoblje je i samo uočilo neobičnosti, pa je tri dana nakon smrti urađena obdukcija, ali bez toksikoloških testova. Nakon sahrane, porodica je čekala rezultate kada je stiglo pismo, usledila prijava tužilaštvu, a potom i zvanična istraga koju vodi javni tužilac Paolo Fijeta.

(Kurir.rs/Blic)

Ne propustiteŽena"Nastao mi je balon između nogu, pretila mi je sepsa" Žena zbog ovog veša završila u bolnici sa teškim komplikacijama "Ni morfijum mi nije ublažio bol"
profimedia-0959794455.jpg
Pop kulturaPevačica (37) nedavno saznala da ima rak dojke: Povukla se sa scene, a sada objavila fotografije iz bolničke postelje i poruku koja je sve rasplakala
Džesi Džej.jpg
Život"Provela sam 20 godina u bolnici i videla užasne stvari" Ona je medicinski fenomen, rekli su da će zauvek biti bolesna, a onda je dobila dijagnozu
Zvali su me ‘krevet broj 3’, a ne Tili: Potresna ispovest devojke kojoj su tek posle 20 godina patnje postavili tačnu dijagnozu
Pop kulturaEvo zašto je kralj Čarls završio u bolnici: Stiglo saopštenje Bakingemske palate, poznato stanje britanskog monarha
profimedia0864522012.jpg

 Bonus video: Da li se testament može osporiti

DA LI ZNATE SA KOLIKO GODINA MOŽETE NAPISATI TESTAMENT? Advokat otkrio sve što treba da znate: Zbog ovoga može biti RUŠLJIV Izvor: Kurir televizija