Tužilaštvo je pokrenulo je istragu za ubistvo iz nehata povodom smrti 64-godišnje Marije Mendo iz Sandriga, koja je 4. marta primljena na psihijatrijsko odeljenje bolnice San Bortolo, a preminula deset dana kasnije od iznenadnog srčanog zastoja.

Slučaj iz Vićence je dobio novi obrt kada je porodica, dve nedelje nakon sahrane, primila anonimno pismo sa ozbiljnim optužbama na račun bolničkog osoblja. Marija Mendo nije bolovala od ozbiljnih bolesti, zbog čega je bolnica odmah naložila internu obdukciju.

U pismu bile ozbiljne optužbe

Marija je umrla od srčanog zastoja, naveli su lekari Foto: A3464 Rainer Jensen / DPA / Profimedia

Međutim, porodica je i dalje gajila sumnje, posebno nakon što je, 28. marta, sin preminule u poštanskom sandučetu svoje majke pronašao anonimno pismo uznemirujuće sadržine.

Prema navodima, pismo je bilo ručno napisano, ali su slova oblikovana pomoću šablona, čime je onemogućeno prepoznavanje rukopisa. Na koverti se nalazio logo USL 8 Berica iz Vićence. U pismu su iznete teške optužbe na račun bolničkog osoblja, uz tvrdnju da je smrt izazvana medicinskom greškom, te poziv porodici da sprovede dalju istragu.

U pismu su iznete teške optužbe na račun osoblja Foto: Shutterstock

„Već smo bili sumnjičavi zbog načina na koji je majka preminula“, navela je porodica preko advokata Eduarda Melea i Fabija Fuskа, dodajući da ih je pismo podstaklo da podnesu krivičnu prijavu.

Nedostatak toksikoloških analiza

Medicinsko osoblje je i samo uočilo neobičnosti, pa je tri dana nakon smrti urađena obdukcija, ali bez toksikoloških testova. Nakon sahrane, porodica je čekala rezultate kada je stiglo pismo, usledila prijava tužilaštvu, a potom i zvanična istraga koju vodi javni tužilac Paolo Fijeta.

