Slušaj vest

Pre više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena. Sa svojih 19 godina težio je neverovatnih 609 kilograma, odmah iza Amerikanca Džona Brauera Minoča, koji je svojevremeno dostigao težinu od 634 kilograma.

U galeriji pogledajte fotografije Kalida Bina Mohnsena Šarija:

1/5 Vidi galeriju Kalid Bin Mohsen Šari, najdeblji tinejdžer na svetu Foto: Printscreen/YouTube/OnDemandNews

Zarobljen u sopstvenom domu

Zbog ekstremne gojaznosti, Kalid je pune dve i po godine bio zatvoren u kući, potpuno nesposoban da se samostalno kreće ili izlazi napolje. Njegova borba sa težinom postala je ozbiljan zdravstveni problem koji nije mogao da ignoriše ni saudijski kralj Abdulah, koji je, saznavši za ovaj slučaj, naložio da se mladić hitno preveze u bolnicu u Rijadu radi lečenja.

Specijalna akcija spašavanja

Zbog Kalidove veličine, deo njegove kuće morao je da bude srušen kako bi se omogućio izlaz. Uz pomoć specijalno konstruisane dizalice i viljuškara, mladić je prevezen u bolnicu, a snimak te akcije vrlo brzo je postao viralan širom sveta. Kralj je ovu intervenciju opisao kao "humanitarni čin", a tim od oko 30 lekara radio je danonoćno na tome da pomogne Kalidu da započne put oporavka – kroz pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i niz medicinskih procedura.

Neverovatna transformacija

Prvi veliki rezultati usledili su brzo. Za samo šest meseci, Kalid je uspeo da izgubi preko 320 kilograma, što je više od polovine njegove početne težine. Nastavio je sa terapijama, kretao se pomoću kolica i radio na tome da ponovo stane na sopstvene noge. Operacija želuca bila je ključna prekretnica u njegovom tretmanu.

U godinama koje su usledile, Kalid je nastavio da mršavi i 2018. godine podvrgnut je operaciji uklanjanja viška kože – poslednjem velikom koraku u njegovoj fizičkoj transformaciji.

Život nakon mršavljenja

Danas, Kalid ima oko 68 kilograma i više ne liči na osobu koja je nekada izazivala šok i sažaljenje javnosti. Iako se retko pojavljuje u medijima i nema mnogo javnih fotografija, oni koji su ga nedavno videli kažu da izgleda potpuno neprepoznatljivo – kao neko ko je pobedio u borbi sa samim sobom.

U srednjim je tridesetim godinama i iako vodi znatno povučeniji život, njegova priča i dalje služi kao inspiracija i podsetnik da ni najteži izazovi nisu nepremostivi.

Bonus video: Gubitak kilograma metodom 12-3-30